Luana Ravecca torna con “Filippmarlowe e la vecchia signora”

“Filippmarlowe e la vecchia signora” è il nuovo romanzo di Luana Ravecca: Filippmarlowe è tornato con una nuova e intrigante indagine

Il ritrovamento di un cadavere nelle acque antistanti il faro di La Spezia genera una reazione a catena che travolge l’esistenza di Filippmarlowe. La Gina, un’anziana ex attrice, comincia a vedere delitti ovunque. L’investigatore Tony Costa viene perseguitato dalla moglie decisa a trasferirsi in campagna per fuggire dai pericoli della giungla d’asfalto. Umberto, portinaio appassionato di musica metal, si mette a fare il detective dilettante. Toccherà a Marlowe intervenire per ristabilire l’ordine.

Luana Ravecca

Spezzina di nascita e milanese di adozione è una scrittrice, fumettista ed enigmista. Svolge inoltre l’attività di educatore culturale e di collaboratore editoriale lavorando per varie agenzie. Alle mansioni strettamente editoriali affianca quella di curatrice di mostre multisensoriali. Vive a Milano nello storico quartiere di Porta Romana con il marito Achille. Si dichiara senza timore, gattodipendente.

Filippmarlowe e la vecchia signora è il terzo episodio della serie dedicata all’investigatore a quattro zampe e segue Filippmarlowe e il caso del marito scomparso e Omicidio nel Golfo – la prima indagine di Filippmarlowe. Così come i precedenti, è un omaggio semiserio a Raymond Chandler e Natsume Sōseki, ma soprattutto, a tutti i felini.

