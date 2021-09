Invisible Touch è la nuova linea di Intimissimi

Invisible Touch è la nuova linea di lingerie di Intimissimi: è realizzata in un inedito tessuto effetto tulle, soffice e impalpabile

Intimissimi presenta una nuova linea di lingerie, Invisible Touch. Realizzata in un inedito tessuto effetto tulle, soffice e impalpabile, è pensata per offrire il massimo sostegno, garantendo al contempo un effetto di assoluta leggerezza.

I reggiseni, comfy e carezzevoli, perfetti per sostenere con leggerezza, sono in diversi modelli, dal triangolo Emma al balconcino con ferretto Sveva, passando per Lara, con una speciale coppa preformata che segue la silhouette. Da coordinare agli slip, da quello basic a quello con fianchetto invisibile, fino al brasiliano effetto seconda pelle. C’è anche il body, delicato ed essenziale, da indossare sotto agli abiti o ai look casual jeans&camicia bianca.

La gamma di colori è basic e passe-partout: bianco, nero e nude.

Beatrice Valli, Paola Di Benedetto e Giulia Gaudino interpretano la collezione Invisible Touch. Radiose e bellissime, indossano il nuovo set leggero, invisibile ed impalpabile, celebrando l’effetto soft touch e l’allure essenzialmente elegante di questa lingerie effetto tulle.