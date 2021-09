I SADA tornano con la canzone “Sunset Blvd”

“Sunset Blvd” è il nuovo singolo della band SADA: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“Sunset Blvd” è il nuovo singolo della band SADA. Per la scrittura del brano, i membri del gruppo si sono lasciati trasportare dalla voglia di esagerare, di essere estroversi senza dimenticare la semplicità di un messaggio diretto.

Decidere superficialmente, fregarsene e non pensare troppo sono, a volte, le cose migliori che possiamo fare per sentirci bene. Allontanarsi dalle costrizioni ed i problemi del quotidiano non significa fuggire dalla realtà, ma volersi bene e godersi la vita per tornare in forze quando queste mancano.

Questi pensieri sono rappresentati in “Sunset Blvd” da cima a fondo. Il videoclip che accompagna il brano è perfettamente coerente con la canzone, porta infatti un senso di libertà tramite l’idea del viaggio, mandando un messaggio chiaro e forte: questa leggerezza è uno step fondamentale per ritrovare un equilibrio con sé stessi.

I SADA sono un gruppo nato il 18 Aprile 2019 e composto da Stefano Amoruso, Luca Lugli, Dario Simonazzi e Stefano Fiorentino. La band propone un genere Alternative Pop Rock cantato in Italiano, che segue linee guida e influenza di band contemporanee internazionali come Imagine Dragons e Muse, con l’intento di uscire dagli schemi del rock classico e portare all’ascoltatore un genere familiare, ma con sfumature e colori originali. Il 26 Aprile 2019 esce il primo singolo “Non è da Me” , pezzo che ha dato inizio ad un intenso periodo di lavoro da parte del gruppo e alla collaborazione con il TakeAwayStudios.

L’8 Gennaio 2020 viene pubblicato il secondo singolo “Rosa Nera” , brano che dà voce al sound e alle particolari sfumature tanto ricercate. L’8 settembre dello stesso anno i SADA firmano il primo contratto con Sorry Mom!, che dà inizio ad un nuovo percorso ancora tutto da scoprire e con la quale esce il singolo “Fumo” seguito dal primo singolo del 2021, “Chopin Chapeau“. L’ultima uscita arriva nell’agosto 2021 con il singolo “Sunset Blvd”.