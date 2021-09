Gli outlet The Mall lanciano una linea di accessori

Alle welcome Lounge di Firenze e Sanremo in vendita la nuova collezione di accessori firmati The Mall Luxury Outlets

Nasce The Mall Luxury Outlets Collection, prima collezione esclusiva di accessori firmati The Mall Luxury Outlets, per vivere un’esperienza di bellezza, moda ed eleganza attraverso un viaggio emozionale che coinvolge i cinque sensi.

Una speciale iniziativa che conferma ancora una volta il forte legame di The Mall Luxury Outlets con il territorio, le tradizioni, i simboli, i colori e i sapori italiani. Un itinerario multisensoriale, studiato e ricercato appositamente per offrire agli ospiti un’esperienza indimenticabile, che prosegue nel tempo, rinnovando continuamente ricordi e sensazioni uniche vissute a The Mall Firenze e The Mall Sanremo.

La vista e il tatto sono i primi sensi coinvolti grazie alle Dreamy Bag: tote bag frizzanti, estive e glamour. Realizzate in cotone tinto in capo con manico in cuoio, sono proposte in colorazioni ispirate alla palette tipiche di Firenze e Sanremo: dalle calde tonalità dell’arancione, del fucsia e del marrone a quelle più neutre dell’azzurro, del blu e del verde. Il viaggio prosegue coinvolgendo il senso dell’olfatto, coccolato dalla fragranza Amoenus, sinonimo di luogo incantevole e idealizzato, che con le sue note fresche trasporta il pensiero nella bellezza della natura che ci circonda.

Non mancano anche qui i riferimenti al territorio: profumi dolci muovono la fantasia in un contesto marittimo, caratteristico delle coste liguri; aromi legnosi, invece, avvolgono la mente nel calore tipico del territorio toscano. Il tatto gioca poi da protagonista con i The Mall Bear: due orsetti di peluche – disponibili prossimamente – pensati per rievocare negli ospiti le emozioni provate al tocco dei tessuti pregiati dei capi presenti nelle boutique. Infine, durante il periodo autunnale, in collaborazione con l’iconica azienda La via del Tè, verrà realizzata un’esclusiva tisana: miscele singolari di spezie solleticheranno il gusto fino a rievocare i sapori tipici delle nostre Terre.

La collezione, che si arricchirà nel corso dell’anno di nuove proposte, è in vendita presso le Welcome Lounge di The Mall Firenze e The Mall Sanremo.