Fuori il nuovo romanzo di Marica D’aprile

Marica D’aprile pubblica il nuovo romanzo “La via crucis secondo Ermes”: è disponibile sullo store dell’editore all’indirizzo www.leucotea.it

Al cognome Pasolini viene automatico associare il nome del celebre poeta, scrittore e regista Pier Paolo. Questa è la storia – inevitabilmente romanzata – di un altro Pasolini: suo fratello Guido, che nel 1945, a diciannove anni, decide di prendere la via della montagna e di unirsi ai partigiani. Sono i personaggi a tenere le redini narrative, raccontando gli eventi in prima persona e ciascuno secondo i propri punti di vista, per garantire al lettore una full immersion al livello di immedesimazione.

Marica D’Aprile vive a Noci, in provincia di Bari. È laureata in filosofia e collabora con una testata giornalistica locale. Appassionata di storia e di scrittura, nel 2015 esce con Ti resta nonno, edito da “Pietre vive”.