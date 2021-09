Draghi annuncia estensione del Green pass e terza dose

Obbligo vaccinale, terza dose ed estensione del Green pass: la linea del governo nella lotta al Covid illustrata dal premier Draghi

“Estendere il green pass? Io e Speranza ne stiamo parlando. Orientativamente sì, verrà esteso. Per capire esattamente quali sono i vari settori, e chi dovrà farlo prima, faremo una cabina di regia, come peraltro chiesto da Salvini, ma la direzione è quella”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri odierno, ha spiegato che l’idea dell’esecutivo è di puntare ancora sul Certificato verde, che da ieri è obbligatorio anche per salire sui mezzi di trasporto per i viaggi a lunga percorrenza e da agosto per entrare in ristoranti, bar e fare sport.

“VACCINO OBBLIGATORIO CON OK AIFA-EMA, SI VA VERSO TERZA DOSE”

“Si va verso la terza dose” e “sì” anche all’obbligo vaccinale qualora ci dovesse essere l’approvazione completa da parte di Aifa ed Ema, come avvenuto con la Fda negli Stati Uniti, ha detto Mario Draghi come riferisce la Dire (www.dire.it).

“VIOLENZA NO VAX E NO PASS ODIOSA E VIGLIACCA”

Il premier ha anche commentato l’escalation delle proteste dei no vax e no green pass, che negli scorsi giorni hanno aggredito prima una giornalista di Rainews e poi un videoreporter di Repubblica. In seguito, le minacce contro medici ed esponenti politici, tra cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e la minaccia di manifestare nelle stazioni ferroviarie e bloccare i treni, che però si è trasformata in un clamoroso flop. Per Draghi, si tratta di “una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando è fatta nei confronti di persone che fanno informazione e di persone che sono in prima linea a combattere la pandemia”.

“LA CAMPAGNA VACCINALE PROCEDE SPEDITA”

“La campagna vaccinale procede spedita, verso fine settembre l’80% della popolazione sarà vaccinata e già oggi siamo al 70%. Sono quindi abbastanza fiducioso che si possa raggiungere l’obiettivo dell’80% per fine settembre, dà conforto per la ripresa delle attività produttiva e della scuola”, ha sottolineato Draghi, che poi ha lanciato un nuovo appello sul vaccino. “Ribadisco l’invito a vaccinarsi. È un atto verso se stessi, di solidarietà verso gli altri, di protezione verso la propria famiglia e verso tutte le persone con cui si viene a contatto. Continuo a ripetere la necessità di farlo”.

“RITORNO A SCUOLA PRIORITARIO, NON ABBIAMO PASSEGGIATO”

Il premier ha proseguito: “La campagna vaccinale è stata abbracciata dai giovani, circa il 70% ha la prima dose e metà ha concluso il ciclo. Questo ci permette di affrontare con tranquillità l’apertura della scuola e la scuola in presenza è sempre stata la priorità: a metà aprile fu un successo e ora vogliamo continuare su quella strada. Inoltre almeno il 91,5% degli insegnanti ha la prima dose: anche su quel fronte siamo pronti. Dal Governo siamo pronti e la preparazione è stata accurata e ben fatta. Il governo non ha passeggiato durante l’estate come dice qualcuno”. Così il premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Intanto, oggi il Tar del Lazio ha dato torto a chi si era opposto all’obbligo di green pass per il personale scolastico.