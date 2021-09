Divinarte: cultura e degustazione di vini a Nepi

Il 4 e 5 settembre torna Divinarte: cultura e degustazione di vini al Forte dei Borgia di Nepi, ecco il programma della manifestazione

Sarà all’insegna di Dante e Raffaello la quinta edizione di Divinarte. La manifestazione, saltata lo scorso anno causa covid, torna al Forte dei Borgia di Nepi il 4 e 5 settembre, dalle 18.30 alle 24.00, in completa sicurezza e nell’assoluto rispetto della prescrizioni normative covid.

Come sempre all’insegna dell’arte, della cultura e del buon vino.

Saranno due giorni densi di appuntamenti, video proiezioni, performance musicali e artistiche.

La suggestiva cornice del Forte farà da sfondo ad un’esposizione collettiva di alto pregio con sculture, dipinti ed installazioni mentre i numerosi artisti presenti daranno vita a performance estemporanee e saranno organizzati degli interessantissimi tour guidati all’interno della Rocca con possibilità di visitare anche la torre detta “Mastio”.

Il titolo di quest’anno sarà: “Raffaello, Dante e l’arte della bellezza. Un incontro diVino”.

Dal cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio al settecentenario della morte di Dante Alighieri. Due artisti che sposano, l’uno l’arte della pittura, l’altro della parola.

Quale location migliore, dunque, della Rocca borgiana, dimora di Lucrezia Borgia e dapprima di Papa Alessandro VI Borgia, amante di una delle donne più belle e intelligenti del Rinascimento italiano: Giulia Farnese detta La Bella.

“Guarda il calor del sol che si fa vino, giunto a l’omor che della vite cola” scriveva Dante nel Purgatorio.

Il Sommo Poeta, celebrato nelle opere dallo stesso Raffaello, per spiegare il mistero della nascita dell’anima umana, evoca proprio la trasformazione dell’uva in vino mettendo in primo piano la sacralità di quest’ antica bevanda (Purgatorio XXV; Divina Commedia).

Il 4 e 5 settembre al Forte dei Borgia si potrà assaporare il “gusto’ della cultura affiancato al programma enologico, con le imperdibili degustazioni di eccellenze vitivinicole a livello nazionale.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e consentito con green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore.

Con un Ticket di 13 euro si potrà usufruire di 12 degustazioni di vino con bicchiere e tracolla portabicchiere omaggio, prevista, inoltre, la possibilità di aumentare di ulteriori 5 degustazioni con un ticket aggiuntivo di 6 euro.

L’evento è a cura dell’associazione AmorArte, con la direzione artistica della presidente Simona Benedetti e Maurizio Giovannetti per la sezione enologica.

E’ realizzato in collaborazione con l’ Associazione Italiana Sommelier AIS di Viterbo ed il patrocinio del Comune di Nepi

Per info: 3398625645 Fb: DivinArte