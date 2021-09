Arriva in libreria “La casa verde”

Dal 2 settembre in libreria “La casa verde”, un manuale illustrato ricco di tutorial e consigli pratici per rendere ogni angolo della casa sempre più green

Vivere nel verde anche tra le mura domestiche è un’esigenza sempre più sentita, un desiderio comune a molte persone che all’improvviso si sono trovate a trascorrere più tempo in casa e a ripensare i propri ambienti. Edito da 24 ORE Cultura, dal 2 settembre esce in libreria e online “La casa verde”, un manuale illustrato a cura di Irene Cuzzaniti ricco di tutorial e consigli pratici per creare splendide composizioni vegetali e rendere ogni angolo della propria casa sempre più green.

Nel corso dei vari capitoli del volume, l’autrice e l’illustratrice – che per 24 ORE Cultura hanno già pubblicato nel 2016 il volume di successo “Fatti il mazzo!” – presentano una serie di proposte pensate proprio per inserirsi nel modo più armonioso possibile nelle diverse stanze della casa, migliorandone la vivibilità e l’estetica.

Dalle colorate ghirlande che, appese alla porta d’ingresso, accoglieranno i visitatori riflettendo la personalità di chi abita la casa, fino ai segnaposto aromatici da disporre sulla tavola, passando per i flower stick che decorano la scrivania di lavoro. E poi ancora, il lettore scoprirà le proprietà terapeutiche delle singole piante e imparerà quali sono le composizioni migliori da tenere vicino al letto per purificarne l’aria, aprendo la via al sonno e ai sogni.

Tavole dettagliate, fotografie scattate ad hoc e istruzioni passo per passo guideranno il lettore nella realizzazione di centrotavola, kokedama, terrari e molto altro. Ogni tutorial è arricchito da aneddoti sulle specie usate o consigli per la cura delle piante e anche un po’ di sé stessi.

Gli effetti benefici del giardinaggio, infatti, sono noti da tempo: occuparsi di fiori e piante è rilassante, combatte lo stress, riduce l’ansia, migliora le funzioni cognitive e fa complessivamente bene alla salute fisica e mentale. Tutto questo è tanto più necessario in un periodo storico come quello attuale, in cui la generalizzazione dello smartworking e il cambiamento delle modalità sociali hanno tendenzialmente modificato anche il rapporto con la propria abitazione.

A cura di

Irene Cuzzaniti, autrice di tutorial e articoli per riviste e curatrice di laboratori in cui mira a riavvicinare le persone alla natura e a diffondere buone pratiche ambientali. Il suo modo di lavorare è ampio e versatile: dai progetti di giardini e terrazzi agli allestimenti con i fiori o inseriti nella natura.

Illustrazioni di

Irene Rinaldi è nata a Roma dove, attualmente, vive e lavora come illustratrice. Collabora come freelance con riviste e case editrici italiane e internazionali, fanzine e autoproduzioni.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: La casa verde

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Irene Cuzzaniti

Formato: brossura 21 x 25,5 cm

Pagine: 164 pp. illustrate

Prezzo: € 32,90

Codice ISBN: 978-88-6648-545-2

In vendita in libreria e online