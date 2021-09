Alta Velocità: nuovi posti auto alla stazione di Reggio Emilia

Nascono altri 400 posti auto nella stazione di Reggio Emilia Alta Velocità: sono stati realizzati dal Comune per un totale di 1.120 in servizio

Facilitare l’intermodalità ferro-gomma per rendere l’esperienza di viaggio sempre più confortevole: nella stazione di Reggio Emilia Alta Velocità Mediopadana si aggiungono 400 posti auto, per un totale di 1.120 in servizio. I nuovi posteggi sono stati realizzati dall’Amministrazione comunale sul lato ovest del Terminal, a questi segue il completamento della corsia di fermata e sosta breve per la salita-discesa immediata dei viaggiatori accompagnati per partire in treno.

Sempre dal Comune è stato inoltre approvato un progetto per la gestione della sosta e della sicurezza dei parcheggi, intervento che prevede la realizzazione di ingressi controllati tramite sbarra, la possibilità di pagamento con Telepass e casse automatiche, l’installazione di un sistema di lettura delle targhe e telecamere di contesto distribuite sull’intera area per rafforzarne la sicurezza. I lavori sono previsti entro la fine dell’anno, nel frattempo proseguono le attività per l’ampliamento dell’offerta parcheggi sul lato est della stazione (2.430 posti), come previsto da un accordo tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Reggio Emilia e Terminal One.