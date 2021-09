A r i s t e A debutta con il singolo “Canto d’estate”

“Canto d’estate” è il singolo di debutto di A r i s t e A con l’etichetta Soyuz: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Il cantautore vicentino Bruno Corradini, in arte A r i s t e A, debutta su SOYUZ con il suo particolare pop d’avanguardia, completamente registrato, mixato e masterizzato tramite un cellulare. Canto d’EstatE, singolo che non ha nulla del classico tormentone estivo (non tragga in inganno il titolo), fuori su tutte le piattaforme di streaming.

Bruno Corradini inizia a studiare chitarra classica e musica contemporanea, applicandone alcune regole al pop-sperimentale, con molteplici riferimenti all’avanguardia del prog e della sperimentazione vocale. Dal 78 all’ 81 esegue una notevole serie di concerti, in veste di onemanband, con basi, strumentazione elettronica e suoni acustici, esibendosi ovunque in club, teatri, case occupate e come supporter di artisti famosi. Dopo una lunga pausa come compositore, durante la quale si dedica esclusivamente alla scrittura di testi collaborando con il fratello Claudio, riprende di recente la pratica dello strumento, sperimentando una tecnica minimalista, diluendo corde e note in pochissimi arpeggi: esce così il singolo Meteo, arrangiato da Davide Pezzin (attuale bassista di Ligabue, Cristiano De Andrè e Patrizia Laquidara). A r i s t e A (il moniker odierno di Bruno), registra in casa durante l’ultimo lockdown, in totale solitudine, utilizzando il solo telefonino, l’album CasA MadrE di prossima uscita, dove mescola loop e scarni inserimenti di strumenti elettronici. Il disco sorprenderà per la variazione dei contenuti, le melodie e soprattutto gli arrangiamenti sofisticati, contraddistinti da una costante ricerca sonora, candidandosi a diventare così un caso atipico nell’attuale panorama italiano.

“Canto D’estatE, il mio nuovo singolo, tratto dall’album di prossima pubblicazione CasA MadrE, prosegue il fil rouge iniziato con Piccola RivoluzonE: non è sicuramente un tormentone estivo, piuttosto un brano raffinato dalla ritmica incalzante che rappresenta un compagno/a di viaggio verso una qualsiasi meta estiva. Avete presente quelle canzoni che ci accompagnano in auto e ci fanno guidare più rilassati? Ecco , Canto D’estatE è proprio questo“.

Ascolta CANTO D’ESTATE qui: https://backl.ink/147679024