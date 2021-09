Web marketing: perché è importante per le aziende

Perché per le aziende è fondamentale il web marketing: le strategie per valorizzare la propria attività ed ampliare il novero dei possibili clienti

Per fare marketing sul web al meglio è necessario rivolgersi a dei veri esperti, se ti rivolgi ad un’agenzia di web marketing, sarai coperto a 360° in quanto ci occupiamo di progettazione di siti e comunicazione digitale. Ma prima ancora è necessario capire il senso di questa attività e perché oggi come oggi è talmente importante da non poterne fare a meno.

Ma più nello specifico, perché fare web marketing?

Vediamo qualche punto. Oggi internet è necessario. Basti pensare che secondo le statistiche 9 italiani su 10, quando devono comprare un bene o cercare un servizio, si rivolgono proprio al web, a Google. Essere presenti su internet è quindi necessario, nel senso che nessuno più usa il passaparola o altri mezzi di informazione per venire a conoscenza della vostra attività. Dovete essere presenti nel mondo virtuale, dove le persone cercano i prodotti e le aziende, e dove esse si fanno conoscere.

Fare web marketing non significa smarcarsi dalla pubblicità tradizionale (anche se esistono servizi che si pubblicizzano solo sul web con ottimi risultati), ma affiancare a quella classica una nuova comunicazione, al passo coi tempi ma sopratutto al passo con le esigenze dei clienti.

Per gestire al meglio i social network, anch’essi fondamentali per farsi trovare nell’era di internet. I social devono essere gestiti bene, con professionalità, ci vuole tempo e qualcuno che risponda alle domande dei clienti… affidarsi ad un’agenzia è quindi la cosa migliore da fare.

I soldi che si usano per implementare la giusta strategia di web marketing non sono semplicemente spesi, ma investiti; investiti come in un qualsiasi canale pubblicitario, con la sostanziale differenza che una pubblicità per strada viene vista solamente da chi passa in quella zona, una presenza sul web può essere vista da tutta Italia e anche fuori dall’Italia. Le potenzialità di internet sono davvero enormi, infinite.

Trasformare i visitatori in utenti e poi clienti. Basta poco a volte; una buona strategia di web marketing e pubblicità sui social e su internet e potrai ricavare tanti nuovi potenziali clienti per la tua attività o i tuoi prodotti.

Essere presenti anche all’estero. Grazie al web marketing puoi anche presentarti al mercato internazionale, ad esempio per mezzo di un sito bi-lingue.