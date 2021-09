“Vaticano” è l’inno all’amore libero di Demanio

“Ti bacerei persino in Vaticano”, l’amore libero di Demanio nel nuovo singolo disponibile online sulle piattaforme digitali

“Ti bacerei persino in VATICANO” così richieggia nel ritornello l’inno all’amore senza confini di Demanio, nel suo nuovo singolo VATICANO con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle.

Il brano è una lettera d’amore in chiave pop, che racconta la fine di una relazione e la speraza del protagonista di far tornare l’amore perduto, immaginando ipotetici viaggi in giro per il mondo per poterlo riconquistare. Il “viaggio d’amore” si conclude proprio in Vaticano, ultima tappa, dove l’artista ha voluto sottolineare il contrasto tra un bacio profano, non convenzionale, provocatorio e passionale con l’ambiente solenne e sacro di Città del Vaticano.

VATICANO, è un manifesto all’amore libero: un bacio che rappresenta il diritto di tutti di amare a cielo aperto; senza pregiudizi di razza o di genere, “Love is Love” in tutte le parti del mondo.

La bellezza di sentirsi liberi di baciare ovunque, persino in Vaticano.

Il brano, in collaborazione con Fabio Cosimo, si contraddistingue fin da subito per la varietà nel sound, fresco, ma che strizza l’occhio a sonorità elettroniche retrò.

Il mood più indiepop e calmo nella prima parte ed una sonorità elettronica più “ritmica” tipica degli anni 90 va, infatti, ad aprirsi nella parte finale della canzone rendendola più ballabile ed accattivante.

BIOGRAFIA

Salvatore Di Maggio, in arte Demanio, inizia la sua carriera nel 2008 con la sua prima cover band hard rock, i “Black Jack”. Successivamente nel 2010 si iscrive all’Accademia Musica Moderna di Racalmuto, dove perfeziona lo studio del pianoforte. Dopo aver conseguito la maturità, nel 2013, si trasferisce a Parma dove si avvicina al mondo della musica elettronica e commerciale entrando attivamente nella movida universitaria parmigiana, anche grazie alla creazione della sua web radio universitaria “Numeronove”. , in arte, inizia la sua carriera nel 2008 con la sua prima cover band hard rock, i “Black Jack”. Successivamente nel 2010 si iscrive all’di Racalmuto, dove perfeziona lo studio del pianoforte. Dopo aver conseguito la maturità, nel 2013, si trasferisce a Parma dove si avvicina al mondo della musica elettronica e commerciale entrando attivamente nella movida universitaria parmigiana, anche grazie alla creazione della sua Nell’estate del 2017 pubblica il suo primo singolo “Granita al limone“, brano che fin da subito ottiene il consenso del pubblico, vincendo il Premio Autori Emergenti.

Nel 2020 incontra il produttore Fabio Cosimo, con il quale inizia una fase nuova di scrittura e produzione e nel 2021 firma con l’etichetta Digital Distribution Bundle

(sublabel dedicata alla musica emergente della storica etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing) con cui pubblica il suo nuovo singolo VATICANO.