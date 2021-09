Moda sostenibile: Lacoste e Fondazione MacArthur alleati

Lacoste diventa partner della Fondazione MacArthur per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove collezioni

Come membro dell’iniziativa Make Fashion Circular della Ellen MacArthur Foundation fin dal dicembre 2020, Lacoste rafforza il proprio impegno e diventa partner del network della Fondazione.

Questa partnership chiave rientra nell’approccio Durable Elegance, l’iniziativa globale societaria e ambientale di Lacoste, cui la Maison è pienamente dedicata.

In linea con questo approccio, Lacoste si è posta obiettivi ambiziosi per il 2025: minimizzare l’impatto ambientale delle nostre operazioni, estendere la vita dei nostri prodotti e gestire il fine vita dei materiali tessili. Questi obiettivi si basano su 3 impegni importanti: ridurre del 15% l’impatto ambientale dei prodotti che vende; raddoppiare la vita dell’intera gamma delle sue polo; garantire una seconda vita per gli scarti tessili e gli articoli non venduti.

Per Catherine Spindler, Chief Brand Officer di Lacoste: “In Lacoste abbiamo sempre prodotto abbigliamento e accessori pensati per durare e ogni giorno abbiamo a cuore l’eccellenza ambientale dei nostri prodotti. Questo impegno rinnovato e rafforzato nei confronti dell’iniziativa Make Fashion Circular della Ellen MacArthur Foundation è dunque un passaggio naturale per Lacoste. Questa partnership conferma il nostro desiderio di reinventare l’industria tessile per renderla ancora più responsabile e sostenibile”.