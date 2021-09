I Reese tornano con il brano “Rise”

“Rise” è il nuovo emozionante singolo della band vicentina Reese: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

E’ fuori Rise il nuovo singolo dei Reese, estratto dal secondo atteso album in uscita in autunno. E’ un brano emozionante che affronta il tema della malattia, del dolore e della tenacia e lo fa attraverso il rock puro che ha sempre caratterizzato il sound inconfondibile della band. Chitarre distorte, riff granitici e una melodia intensa formano questa nuova avvolgente traccia.

“La canzone è stata scritta durante la malattia di mia madre ed è un’esortazione a non mollare e cercare di concentrarsi sulla guarigione malgrado le terribili preoccupazioni delle circostanze”. Queste le parole del frontman Carlo Sturati.

Il brano è stato registrato e mixato da Andrea “Spazza” Rigoni presso Produzioni Fantasma a Montecchio Maggiore (VI) ed è stato masterizzato presso i Rogue Studios di Londra da Alessio Garavello. Il videoclip è stato realizzato da Tomaso Ziglio.

I REESE suonano un energico alternative rock melodico e moderno, soggetto a diverse influenze. Dopo un primo periodo di assestamento, la band si è definitivamente formata nel 2010 a Vicenza ed ha pubblicato successivamente due demo ed un EP: “Just Human Words” (demo), “View From The Tree” (demo) e “Under The Carpet” (EP, 2013).

Nel 2014 i REESE hanno vinto alcuni contest locali (nord Italia) per band emergenti e successivamente hanno aperto anche ad artisti di fama internazionale.

Dopo un’incessante attività live, la band è stata impegnata nella realizzazione del primo full-length album “Black Russian”, uscito il 27 ottobre 2017, dal quale sono stati tratti cinque singoli con relativi videoclip. Il disco è stato promosso successivamente con una serie di date in Europa (Italia, Lettonia, Lituania, Germania, Repubblica Ceca).

Nella primavera/estate del 2019 i Reese sono stati impegnati nella registrazione del secondo full-length album, un lavoro di 11 tracce la cui uscita, inizialmente prevista per il 2020, è stata posticipata in autunno 2021 a causa della pandemia mondiale. Nel frattempo sono stati estratti i singoli “Apnea“, “Too Many Things“, “Dreaming Pieces“, “Mirror Of Weakness” e l’ultimissimo “Rise“.