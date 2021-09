I Biffy Clyro in Italia nel 2022 per due concerti

I Biffy Clyro spostano al 2022 le date dei concerti italiani: appuntamento il 26 febbraio all’Alcatraz di Milano e il 27 febbraio all’Atlantico di Roma

In seguito all’emergenza COVID-19 i concerti dei Biffy Clyro previsti per ottobre 2021 sono rinviati al 2022.

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 – ALCATRAZ – MILANO *nuova location

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 – ATLANTICO – ROMA

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti