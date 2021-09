Frederick Livi n’ Crownheads: fuori “Quiet Conversation”. Il nuovo singolo è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Quiet Conversation” è l’ultimo singolo di Frederick Livi n’ Crownheads. Atmosfere polverose e calde del deserto, che ci riportano ai lontani scenari western dove per sopravvivere era necessario preservare energia fisica e lucidità mentale, ma soprattutto essere velocissimi nell’estrarre il revolver. Un Cowboy improbabile segnato dal peso degli anni, con la consapevolezza acquisita, sa che la vita assomiglia ad una ruota della fortuna, così decide di smettere di affidarsi alla sua pistola e calarsi in duelli alla “Mezzogiorno di Fuoco” nei quali qualcuno soccombe. Sceglie piuttosto di invitare ad una conversazione tranquilla, fatta di domande semplici e facili risposte.

La voce di Frederick Livi è protagonista del brano insieme all’arrangiamento costruito dallo stesso artista, affiancato dal chitarrista Massimo Mancinelli. I due si sono occupati anche di Mix e Master del brano al Black Dog studio.

Frederick Livi comincia la sua carriera nel 2000 con i CrownHeads, fino al 2007 quando intraprende il suo percorso solista mantenendo CrownHeads come band progetto, con il nome Frederick Livi n’ CrownHeads. Con la sua musica ha raggiunto molte parti del mondo, vincendo un prestigioso premio per la migliore colonna sonora del film “Betania” il Tabloid Witch Award all’accademia delle arti ad Hollywood (CA) USA. Si è trasferito a Praga, città in cui ha vissuto per oltre dieci anni e che è stata fonte di grande ispirazione. Nel 2020 inizia un altro importante capitolo musicale grazie all’incontro con Sorry Mom! con la quale escono i singoli No More Fights! e My Heart in Your Heart, anticipazione del disco Are U Enough? (the talent of talents). L’agosto 2021 vede l’uscita del singolo “Quiet Conversation“.