“Exit” è la nuova canzone di Santoianni

Santoianni torna con il nuovo singolo “Exit”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Dopo i precedenti “Stazione di sosta” e “Litorale”, esce “EXIT”, il nuovo singolo del cantautore SANTOIANNI (IoBoh Dischi – Artist First https://santoianni.lnk.to/Exit).

L’artista continua il percorso che lo ha portato a cambiare sonorità senza allontanarsi dalle sue origini di cantautore puro cresciuto con il mito dei grandi artisti, da Lucio Dalla a Luigi Tenco e “Exit” è il terzo estratto della nuova produzione di Santoianni curata dal cantautore e producer Molla.

“Exit” è una canzone d’amore che, sullo sfondo di atmosfere e sonorità anni ‘80, racconta la storia di due ragazzi uniti da un forte sentimento ma anche da delle dipendenze, da cui è difficile uscire.

«Ho visto di recente una serie TV “Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino” una reinterpretazione contemporanea ispirata alle memorie di Christiane F. che mi ha colpito profondamente per come rappresentava il disagio adolescenziale di un gruppo di ragazzi degli anni ’70. Proprio mentre guardavo quella serie stavo iniziando a scrivere una canzone che volevo in partenza parlasse di una storia d’amore – racconta Santoianni – Probabilmente trainato dal racconto della serie TV ho sentito l’esigenza di ambientarla in quel set fatto di amori adolescenziali, tossicodipendenza e disagio, senza parlarne esplicitamente. Volevo si percepisse velatamente all’interno del suono e del testo della canzone, che a tutti gli effetti è rimasta una canzone d’amore, un retrogusto di disagio, di irrazionalità e istinto».

Classe 1993 Donato Santoianni in arte “Santoianni” alimenta fin da subito la sua passione per la musica e per le canzoni, in particolare per il cantautorato. Si avvicina molto giovane al mondo della musica, ma dopo una serie di esperienze, decide di fermarsi e di ricominciare tutto da capo. Inizia quindi il suo percorso di crescita da autore e cantautore nel 2014, affiancato e supportato da Gianni Bella nello studio della composizione e della forma canzone. Il suo percorso d’autore lo porta a vincere per meriti di compositore e autore della parte letteraria il premio della Federazione Autore e Editori italiani come giovane emergente. Nel 2018 partecipa a Musicultura con il suo brano “Il turno infrasettimanale” posizionandosi tra i 20 finalisti del concorso per soli cantautori. Nel 2019 pubblica il suo primo album di inediti “Fossi nato prima” scritto e composto interamente da lui. Dal 2020, Santoianni comincia un percorso di sperimentazione sonora e di scrittura che lo porta a esplorare nuove realtà musicali e di produzione discografica che segnano un prima e un dopo rispetto al suo primo album. Dall’incontro con il produttore Molla nasce la sua nuova identità sonora che vede la luce con “Stazione di sosta” e “Litorale”. Attualmente lavora alla stesura del suo nuovo progetto discografico lavorando parallelamente anche in vesta di autore per altri interpreti e cantautori.