Angela Chirone in libreria con “Blu Fiordaliso”

Si intitola “Blu Fiordaliso” il nuovo romanzo di Angela Chirone: il libro è disponibile sugli store digitali e nei negozi fisici

Per preparare la tesi di laurea, Giulia si reca in campagna a casa della zia e ne approfitta per interrompere una relazione sentimentale che ormai si è logorata.

Inizia a frequentare il castello dove il conte, vecchio e galante, le mette a disposizione la sua biblioteca. Qui la ragazza avverte una presenza soprannaturale che sembra volersi mettere in contatto con lei. Le sue ricerche la portano a imbattersi in vari misteri.

Giulia riuscirà a dipanare le vicende del passato o le subirà soltanto?

Angela Chirone

Torinese, classe ‘56. È stata docente di scuola primaria per quarantadue anni fino all’arrivo della pensione, ma sente che ha ancora qualcosa da trasmettere agli altri. Ha iniziato scrivendo racconti autobiografici e storie ambientate in paesi da lei visitati. I suoi primi romanzi sono stati Orme di Luna (2017) e Dolci fiori di acacia( 2019), entrambi pubblicati da Leucotea. I racconti Lo stregone domestico, Il giorno speciale di Santa Claus e Così è (se vi pare) sono stati pubblicati nelle tre antologie del concorso letterario Il Cammello racconta 2018-19, 2019-20, 2020-21.