Wazamba Casino: ecco la recensione

Se siete alla ricerca di un’esperienza online unica con premi fedeltà generosi, allora Wazamba Casino è il posto che fa per voi!

Wazamba casinò ha più di 1500 e possiede un’interfaccia molto colorata ispirata alla giungla; potrete giocare, sbloccare obbiettivi e personalizzare il Totem Tiki personale! Possiede inoltre una licenza e opera in 10 lingue diverse.

SICUREZZA

Wazamba Casino è stato lanciato nel 2019 da 7 Stars Partners Group. Ha la licenza regolata dalla Curacao Gaming Authority che garantisce un’esperienza sicura per tutti i giocatori.

Wazamba utilizza inoltre la crittografia dei dati SSL per le transazioni e la memorizzazione di informazioni sensibili.

GIOCHI

Wazamba offre oltre 1500 giochi forniti dai principali sviluppatori di giochi come BF Games, Booongo, Evolution Gaming, Iron Dog, Netent, Play’n GO, Playson, Pocket Games, Red Tiger e Yggdrasil.

Vengono aggiunti sempre nuovi giochi per aumentare il divertimento!

Slot: La sezione slot è tra le collezioni più impressionanti che potrete trovare. Ha tante categorie tra cui scegliere come le slot classiche, le video slot e altre ancora.

Giochi da tavolo: Per chi preferisce i giochi di abilità e strategia, la sezione giochi da tavolo è un must. Le categorie sono Casino Poker, Carte, Roulette, Blackjack e Video Poker. Tutti i giochi hanno una grafica superba e sono gestiti dal software RNG per garantire risultati onesti.

Live Casino: Ottieni l’esperienza del casinò dal vivo mentre viaggi o direttamente da casa tua. Con Wazamba puoi scegliere tra le migliori varianti di roulette dal vivo, blackjack, baccarat e game show. Questi giochi sono trasmessi da uno studio dal vivo e gestiti da veri dealer.

Altri giochi: Se preferite i giochi meno tradizionali scegliete la sezione Keno che presenta diverse opzioni. Una ricerca rapida vi darà anche accesso immediato a diversi gratta e vinci e bingo.

DEPOSITI E PRELIEVI

Wazamba ha una serie di metodi di pagamento affidabili come: Bitcoin, Ethereum, Interac, Litecoin, Neteller, Ripple, Skrill, Bonifico Bancario, Trustly e Visa.

I depositi sono generalmente istantanei, ma i prelievi sono soggetti ad un periodo di elaborazione di massimo 72 ore e non vengono elaborati nel fine settimana. Una volta completata l’elaborazione, i fondi verranno accreditati sull’account in un paio di giorni.

BONUS E PROMOZIONI

Nel mondo selvaggio di Wazamba, le ricompense crescono sugli alberi e il raccolto è sempre fruttuoso.

Tutto inizia con un’offerta di benvenuto generosa disponibile solo per i nuovi giocatori, che vi fornirà bonus e giri gratuiti dopo il primo deposito. Tutti i bonus sono soggetti a requisiti di scommessa.

Ci sono anche bonus per cashback settimanali e altre offerte per aumentare le vincite. Con il Programma Fedeltà si possono raccogliere monete ogni giorno che potranno essere convertite in ricompense attraverso il negozio.

I tornei sono sempre disponibili e offrono grandi premi in denaro. Potrai sfidare i tuoi compagni per vincere denaro, monete fedeltà o altri premi nei vari tornei disponibili.

CONCLUSIONE

Wazamba è tra i migliori casinò online grazie ai bonus, alla sicurezza ed alla varietà di giochi disponibili.

Ma se volessi conoscere qualche altro dettaglio vai su https://italianicasino.com/wazamba-casino/ e troverai tutte le informazioni necessarie per capire se Wazamba Casino fa davvero per te, cosa aspetti? Inizia a giocare!