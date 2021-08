Menopausa: disturbi urinari si combattono a tavola

Diversi fattori legati allo stile di vita, come la sedentarietà, un’alimentazione non controllata, l’obesità, possono influire negativamente sui disturbi urinari: è proprio l’obesità il più consolidato fattore di rischio modificabile nello sviluppo di disturbi urinari.

In particolare, ogni aumento di 5 unità dell’indice di massa corporea è associato ad un aumento del 20-70% del rischio di incontinenza).

L’incontinenza urinaria infatti subisce un miglioramento quando si registra un calo del peso corporeo.

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante durante la menopausa, passaggio naturale della vita di ogni donna che consiste nella fine dei cicli mestruali e quindi del periodo fertile, per esaurimento della funzione ovarica.

Nelle fasi inziali della menopausa, accanto ai classici sintomi (vampate, sudorazioni, disturbi del sonno e del tono dell’umore, etc) e di possibili conseguenze a si possono infatti associare anche cambiamenti nel peso e nella composizione corporea. L’aumento di peso con accumulo centrale di grasso, oltre ad accrescere il rischio di ipertensione, dislipidemia e insulino-resistenza con iperinsulinemia compensatoria, malattie cardiovascolari incrementa il rischio di sviluppo di incontinenza urinaria.

La dieta mediterranea è caratterizzata dall’abbondanza di alimenti vegetali come pane, pasta, verdure, legumi, frutta e frutti secchi, olio di oliva come fonte primaria di grassi, un moderato consumo di pesce, di carne bianca, di latticini e uova, moderate quantità di carne rossa e modesto consumo di vino durante i pasti, fornisce un ottimale apporto di tutti i nutrienti “funzionali” oltre a ridurre il rischio di incremento ponderale, diabete e malattie cardiovascolari.

Quali alimenti è bene limitare e quali sono consigliati per contrastare i disturbi urinari, soprattutto in menopausa? Vediamoli nel dettaglio.

ALIMENTI CONSIGLIATI:

ALIMENTI DA LIMITARE, ALCALINIZZANTI:

ALIMENTI DA EVITARE:

Se, questo non basta? Rivolgiti al tuo medico di base che saprà indicarti un percorso dietetico riabilitativo finalizzato alla perdita di peso mirato alle tue esigenze.

Molte donne aumentano di peso a seguito di un rallentamento del metabolismo basale oppure perché viene significativamente ridotto il livello di attività fisica. Come contrastarlo?

