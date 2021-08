Lo show di Pabllo Vittar arriverà anche in Italia

L’evento unico di Pabllo Vittar potrà essere vissuto pienamente dai fan grazie all’acquisto di uno speciale meet&greet upgrade experience che permetterà a coloro che lo compreranno di avere foto e gadget del loro beniamino e, in più, la possibilità di anticipare il proprio ingresso al concerto per godere della perfomance in prima fila.

I biglietti per lo show di Pabllo Vittar sono disponibili su vivoconcerti.com e nei punti vendita. Invece lo speciale meet&greet upgrade experience sarà in vendita sui canali dell’artista in modo separato e indipendente rispetto all’acquisto del regular ticket, in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

Con più di 11 milioni di followers su Instagram, Vittar è una delle drag queen più famose e riconosciute al mondo, inserita nella lista dei personaggi più influenti di Billboard, che in questi anni ha pubblicato diversi successi dallo stile audace e provocatorio, conquistando il consenso mondiale con l’album di debutto “Vai Passar Mal”. La fama si consolida grazie alla collaborazione con Major Lazer e Anitta, per il singolo “Sua Cara”, che diventa in poco tempo un successo mondiale. Nel 2018 Pabllo Vittar è la prima drag queen ad essere nominata ai Latin Grammy Awards ed a vincere un MTV Europe Music Awards nella categoria ‘Best Brazilian Act’. Nello stesso anno pubblica l’album Não Para Não e collabora con i nomi più celebri dell’industria musicale mondiale come Charli XCX, Diplo, Sofi Tukker e Anitta.