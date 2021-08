Kepown è il nuovo pianeta social per gli scrittori

Kepown: una finestra sul pianeta della scrittura libera. Spopola il nuovo pianeta social per gli scrittori, ecco come funziona

“La filosofia è dare a tutti la possibilità di pubblicare, diventare editori di sé stessi con un semplice click ed essere letti in ogni momento e in ogni parte del mondo. Kepown è il simbolo di un nuovo pianeta di scrittura libera”

Si tratta di una piattaforma social pensata per scrittori e lettori, rigorosamente Made in Italy dove lo scrittore può creare e pubblicare la sua opera in libertà.

Qual è la rivoluzione?

Kepown può diffondere i propri testi (Kebook) in tutto il mondo, preservandoli nel presente per raccontarli e trasmetterli alle future generazioni.

Chi scrive su Kepown sarà letto ovunque e per sempre.

Kepown, ideato dalla società “Ad Futuram Memoriam s.r.l.” e realizzata da IKON Digital Farm è la massima espressione di libertà editoriale, ma soprattutto è una piattaforma internazionale: tradotta in italiano e in inglese (presto in spagnolo e tedesco) dà la possibilità di redigere la propria opera da qualunque parte del mondo e in qualunque momento.

La sua entità regionale poi, consente di scrivere in qualsiasi lingua, da qualsiasi parte del mondo, e indirizzare un messaggio a km di distanza.

Con la geolocalizzazione attraverso un Punto GPS e la datazione del racconto in progress è possibile far viaggiare la propria opera nel tempo e nello spazio di una grande community di lettori. Con un semplice click è possibile corredare ogni capitolo con foto e link per immergersi a 360° nel nuovo formato di lettura digitale!

Kepown custodisce i pensieri e le parole della propria community di scrittori che interagisce con il proprio pubblico di lettori, commenta e condivide i propri racconti quotidianamente.

In 7 mesi dal suo lancio online, Kepown, è stato scelto da centinaia di scrittori che hanno “liberato” le proprie parole, grazie anche al successo inaspettato del primo concorso letterario “IoPubblico” che ha visto 3 vincitori premiati da una giuria d’eccellenza composta da nomi di spessore del panorama giornalistico e culturale italiano.

La stampa ha parlato di noi e continua a diffondere le nostre attività: Libero, Il Messaggero, il Corriere della Sera sono solo alcune delle testate che hanno riservato spazio a Kepown.

Quotidianamente riceviamo chiamate al numero verde di redazione 800.778.778 con “grazie” da parte di chi ha deciso di popolare con noi questo grande pianeta.

Seguire i canali social di Kepown è il modo più facile e veloce per restare connessi e aggiornati.

