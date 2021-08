JZone Style online con il brano “Money & Skills”

“Money & Skills” è il nuovo singolo di JZone Style: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Il nuovo singolo “Money & Skills” racconta parte dell’adolescenza del giovane rapper Veneto JZone Style.

Il titolo, deriva appunto dalla situazione del giovane artista e della sua compagnia: lui e gli amici dovevano in qualche modo far fronte alle limitate disponibilità economiche, così si aiutavano costantemente l’un l’altro, tirando avanti insieme, proprio come farebbe una famiglia.

“Con gli amici, ci riunivamo tutti in piazza e stavamo fuori tutto il tempo possibile: forse tornavamo a casa solo per fare una doccia o mettere qualcosa nello stomaco, quando non mettevamo insieme i soldi per prendere qualcosa da mangiare fuori. Sfrecciavamo in scooter rischiando tutto, anche senza casco.”

Pezzo che incita a trovare la forza e la spinta necessarie per non mollare mai, proprio come le storie a cui si ispira il testo hanno fatto per l’artista.

Jason Pozzan nasce nella provincia di Vicenza 20 anni fa. Benché giovanissimo ha già una storia passata molto difficile, che ha segnato il suo percorso di vita ed artistico, tanto da definire la musica “la sua salvezza”.

La sua carriera inizia timidamente 3 anni fa e poco dopo entra a far parte della “Fuego Gang”, crew con la quale ottiene un buon successo tra il pubblico. Quando il gruppo si scioglie Jason inizia un suo progetto solista con il nome Jzone Style.

Il primo singolo “Every Day” uscito nel giugno 2019 ottiene un ottimo riscontro e porta il giovane artista ad esibirsi live ed aumentare il suo fanbase, fino a firmare nel 2020 con l’etichetta Sorry Mom! / Be NEXT Music con la quale presenterà il suo primo lavoro in studio anticipato da una serie dai singoli “Hangover” e “Money & Skills“.