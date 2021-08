Il giro d’affari di Mango continua a crescere

Mango più forte della crisi economica legata al Covid: l’azienda continua a crescere e punta a superare le vendite del 2019

Dopo il primo semestre 2021, Mango ha rivisto le previsioni per quest’anno e si aspetta di superare il risultato ottenuto nel 2019. Nei primi sei mesi dell’anno Mango ha già raggiunto il 21% di fatturato in più rispetto al 2020, avvicinandosi ai livelli del 2019. Infatti, l’azienda ha chiuso i mesi di maggio e giugno con vendite a ritmo costante superiori a quelle di due anni fa.

La crescita continua a essere guidata dal canale online di Mango, che mantiene un trend positivo. L’e-commerce ha chiuso questo semestre con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e supera dell’85% i risultati del 2019. Il canale digitale rappresenta il 46% del fatturato totale di Mango, quattro punti in più rispetto al 31 dicembre. L’azienda mantiene il suo ambizioso obiettivo di chiudere l’anno con un fatturato online di 1 miliardo di euro.

D’altra parte, i negozi fisici sono rimasti chiusi in media per quasi 50 giorni nella prima metà dell’anno, soprattutto nei Paesi chiave per la multinazionale come Germania, Francia, Regno Unito, Portogallo e Turchia. Vi sono state inoltre notevoli restrizioni in termini di aperture e capacità in Spagna, il principale mercato di Mango in termini di fatturato.

Durante questo periodo anche il margine commerciale è migliorato di 1,8 punti rispetto al 2019, superando il 58%. Questo aumento è dovuto alla migliore progettazione della collezione, alla gestione proattiva delle giacenze e al minor peso delle vendite promozionali. L’aumento della redditività, unito a una buona gestione dei costi, ha fatto sì che l’utile al lordo delle imposte sia migliorato di oltre 20 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 e di quasi 100 milioni di euro rispetto agli stessi mesi del 2020.