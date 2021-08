Dark Stone è il nuovo singolo di Erika Giannusa

Erika Giannusa torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Dark Stone”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Dopo il debutto radiofonico di “ERRORE MONDIALE”, Erika Giannusa torna con il nuovo singolo “DARK STONE” (testo e musica di Erika Giannusa, arrangiamento di Erika Giannusa e Simone del Freo), una canzone classic rock basata sull’ allegoria del dolore, rappresentato attraverso una pietra di colore scuro.

Il testo della canzone si sviluppa come un dialogo – descrizione sulla pietra scura, narrando lo stato psico – fisico da essa generato, dal momento in cui si deposita nel cuore, come cadendo dal cielo, fino al momento in cui, con il passare del tempo, la pietra si trasforma in un diamante che si disgrega progressivamente in corpuscoli finissimi che si perdono nelle vene.

Dice Erika: “La trasformazione della pietra in un diamante incastonato nel cuore, sta a significare il valore del dolore che, nonostante sia devastante, porta con sé una elevazione spirituale oltre lo stato di sofferenza, ed una ricerca di senso e di miglioramento, che ci rende esseri unici ed irripetibili, le cui sfumature di luci ed ombre, proprio come in un diamante, ci caratterizzano e ci rendono speciali agli occhi di chi riesce a carpirlo”.

Alla fine del brano, la pietra ritorna ad essere un oggetto celeste, espiando il suo percorso dall’ umano al divino attraverso la disgregazione totale; frantumandosi nell’ universo come esplode una stella supernova, in un collasso di luci e tonfi cosmici, invisibili ad occhio nudo ed inudibili all’orecchio umano.

DARK STONE, è già disponibile in tutti i principali digital stores ed il videoclip ufficiale è pubblicato sul Canale Youtube dell’ etichetta discografica Ghiro Records al link: https://www.youtube.com/watch?v=cfJSI2S9qPk

