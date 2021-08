Trasporto merci: TX Logistik punta su Basso Reno e Svezia

Trasporto merci, sono arrivati più collegamenti TX Logistik tra Basso Reno e Svezia: previste cinque corse da Kaldenkirchen a Malmö e ritorno

TX Logistik AG incrementa i collegamenti intermodali tra il Basso Reno e la Svezia con due viaggi di andata e ritorno. La società di logistica del trasporto merci su ferro del Polo Mercitalia (Gruppo FS), effettua ora cinque corse settimanali da Kaldenkirchen nel distretto di Viersen a Malmö e ritorno.

I trasporti sono principalmente rimorchi carichi di beni di ogni genere. Il Railterminal di Kaldenkirchen si trova a poche centinaia di metri dal confine tedesco-olandese ed è situato in posizione centrale nel triangolo tra Venlo, Düsseldorf e l’area metropolitana Reno-Ruhr. TX Logistik rileva un incremento costante della domanda di trasporto merci su rotaia in questa regione economicamente importante, così come nella regione scandinava. Il fatto che il collegamento Kaldenkirchen-Malmö possa essere ampliato solo nove mesi dopo il suo lancio dimostra il valore di questo corridoio per lo scambio di merci tra l’Europa occidentale e settentrionale.

Su tutta la tratta i servizi sono prodotti da TX Logistik sotto la propria gestione, con i propri macchinisti e attrezzature.

Il percorso va da Kaldenkirchen via Padborg e Copenaghen al terminal CMP di Malmö., al confine tedesco-danese a Padborg, i macchinisti vengono cambiati e la filiale svedese TX Logistik assume la trazione lì. Sulla rotta sui ponti Storebælt e Öresund vengono utilizzate locomotive multisistema appositamente attrezzate, che TX è una delle poche compagnie ad avere nella sua flotta. A metà giugno, TX Logistik ha ricevuto l’autorizzazione dall’autorità di vigilanza danese a utilizzare nuovamente il ponte Storebælt per tali trasporti dopo che da gennaio è stato generalmente chiuso a tutti i trasporti di rimorchi in vagoni.

L’azienda è stata certificata come conforme a tutti i requisiti ufficiali per il trasporto sicuro di semirimorchi su rotaia. Il collegamento è gestito come un sistema ferroviario aperto. Su un treno possono stare fino a 38 semirimorchi, un passaggio che porterà a risparmi significativi nelle emissioni di CO2. Oltre ai due nuovi servizi, TX Logistik continuerà a servire il terminal di Eskilstuna, a circa 100 chilometri a ovest di Stoccolma, tre volte a settimana da Malmö. La società di logistica ferroviaria integra quindi la rete nazionale con la linea nazionale tra Trelleborg, Malmö ed Eskilstuna, che attualmente gestisce sette viaggi di andata e ritorno a settimana.

FONTE: FSNEWS