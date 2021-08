The Leading Guy torna in tour a settembre

A due anni di distanza dall’album “Twelve Letters”, THE LEADING GUY è pronto a tornare cimentandosi in una nuova sfida, affrontata con entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco completamente. Il cantautore lascerà così per il momento da parte l’inglese, lingua con cui si è affermato ed ha pubblicato due album, privilegiando la scrittura in italiano: un percorso già iniziato con il singolo “Per non andare via”, pubblicato a gennaio 2020, che viene adesso ripreso con una maggiore consapevolezza dopo un periodo di ricerca e sperimentazione.

L’artista porterà sul palco i suoi brani più amati dal pubblico e le anticipazioni del nuovo progetto discografico nel tour che lo porterà a Venezia, Tieste, Monte San Vito e Roma. Il tour è prodotto da VIVO CONCERTI in collaborazione con CONCERTO MUSIC.

Il calendario è in continuo aggiornamento; queste le date confermate.

Calendario & info biglietti

VENEZIA – giovedì 2 settembre 2021 presso Palazzo Grimani

Prezzi e posti in vendita:

su www.vivaticket.it (https://bit.ly/TMaster_TLG) e www.veneziaunica.it

Prezzo intero € 20,00 + € 2,50 ddp

TRIESTE – venerdì 3 settembre 2021 presso Castello di San Giusto in occasione di HOT IN THE CITY Summer Festival

Prezzi e posti in vendita:

Prezzo intero € 12,00 + € 1,80 ddp

Primo spettacolo ore 19.30 – su https://bit.ly/TicketPoint_TLG e presso il rivenditore Ticket Point – Corso Italia 6, Trieste

Secondo spettacolo ore 22.00 – presso il rivenditore Ticket Point – Corso Italia 6, Trieste

MONTE SAN VITO (AN) – venerdì 17 settembre 2021 presso Piazza della Repubblica

ingresso gratuito

ROMA – sabato 18 settembre 2021 presso Terrazzo del Gianicolo

Prezzi e posti in vendita:

su https://oooh.events

Prezzo biglietto € 10,00 + ddp

The Leading Guy, cantautore abile e raffinato, pubblica nel 2015 l’album di debutto “Memorandum” e a maggio 2019 il secondo disco “Twelve Letters”. L’artista ha fatto inoltre parte di “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André uscito ad aprile 2019, a fianco di alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana con la sua personale versione di “Se ti tagliassero a pezzetti”, che è stata tra i brani più apprezzati del disco. Parallelamente all’attività discografica, The Leading Guy ha sviluppato un’intensa attività live che dapprima l’ha portato in tour da solo (voce e chitarra) in tutta Europa per presentare il disco del debutto e poi gli ha permesso di condividere il palco con alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale: Ben Harper, Jack Savoretti, Jake Bugg, Niccolò Fabi e per ultima Elisa, che ascoltando la sua musica lo ha scelto come special guest della sua ultima tournee teatrale. I due hanno anche duettato a Genova il 14 maggio durante il concerto della cantautrice, facendo un commosso omaggio a De André sulle note del brano “Preghiera in Gennaio”. Sarà l’occasione per suonare dal vivo anche il nuovo singolo “Per non andare via”, assieme ai brani del primo album “Memorandum” e soprattutto di “Twelve Letters”, un disco dal sound accattivante e con una spiccata attitudine internazionale, che spazia tra sonorità pop-folk, cantautorato classico, con incursioni rock e ispirazioni indie pop, rivelandosi un’autentica raccolta di dodici lettere, a tratti luminose e a tratti cupe, scritte “a cuore aperto”.