Paralimpiadi: è grande Italia con Gilli e Trimi

Paralimpiadi Tokyo 2020: oro Trimi e Gilli, argento staffetta 4×100 maschile nel nuoto, bronzo Liverani nel tiro a segno e Tapia nel peso

Sono due le medaglie d’oro conquistate dagli azzurri del nuoto nella sesta giornata dei Giochi Paralimpici tokyo 2020. Il primo trionfo è arrivato grazie alla prova di Arjola Trimi nei 100 stile libero S3. L’azzurra ha nuotato in 1:30, precedendo, al traguardo, la statunitense Leanne Smith (1:37.68) e la rappresentante della RPC Iuliia Shishova (1:49.63). Per la lombarda si tratta della terza medaglia a queste Paralimpiadi, dopo l’argento nella staffetta 4×50 stile libero e l’oro nei 100 dorso di ieri.

Quinta medaglia, la seconda d’oro, per Carlotta Gilli, che oggi conquista il primo gradino del podio nei 200 misti SM13 con il crono di 2:21.44, un tempo che le regala il primato mondiale. Alle sue spalle, staccata di oltre 5 secondi, si è piazzata la statunitense Colleen Young (2:26.80), terza la uzbeka Shokhsanamkhon Toshpulatova (2:27.92). “Sono contentissima – racconta la Gilli – ho fatto quello che volevo sia dal punto di vista della classifica che dei tempi”.

“Ho fatto record del mondo e delle Paralimpiadi e sono davvero davvero felice – prosegue – ho aperto questi Giochi con l’oro e il record nei 100 farfalla, lo chiude con l’oro e il record nei 200 misti”.

“Non potevo chiedere di più, sono state emozioni che ricorderò sempre”.

Le soddisfazioni, per il nuoto azzurro, sono proseguite con la staffetta 4×100 stile libero maschile composta da Antonio Fantin, Simone Ciulli, Simone Barlaam e Stefano Raimondi, secondi con 3:45.89 alle spalle dell’Australia (3:44.31). Terzo posto per l’Ucraina (3:47.40).

Nel tiro a segno, Andrea Liverani onora nel migliore dei modi il suo esordio a una Paralimpiade e ottiene la medaglia di bronzo nel misto carabina 10m standing SH2. 230.7 il punteggio del milanese, che giunge in questo modo alle spalle del vincitore, lo svedese Philip Jonson (252.8), e dello sloveno Francek Gorazd Tirsek (252.4). Per l’Italia si tratta della 29esima medaglia a questi Giochi.

“Poteva essere più pesante, ma alla fine il gioco è quello: uno può entrare ottavo e finire primo come puo entrare primo e finire ottavo. Sono comunque molto contento della medaglia che è arrivata perché è stata il frutto di tanti sacrifici e tanto allenamento, quindi non mi lamento. Sono contentissimo”.

Ci saranno altre occasioni nei prossimi giorni: “Sì, la prossima garà sarà ad aria a terra il primo settembre e poi a fuoco il 4 settembre. Il rinvio dei Giochi ha pesato tanto perché a marzo sono stato male, ho avuto dei problemi fisici e sono riuscito ad aggiustare tutto a giugno per la Coppa del mondo a Lima. Ho avuto il supporto della Federazione e del team e poi tutto è andato per il verso giusto. Sono qui a raccontarlo e sono felicissimo”.

La medaglia la dedica “a tutti quelli che mi hanno aiutato, che sono davvero in tanti: dai medici che mi hanno salvato la vita ormai undici anni fa a chi mi aiuta in poligono, fino a chi mi aiuta nella vita quotidiana. Questa medaglia la dedico a tutti coloro senza i quali questo non sarebbe mai stato possibile”.

“Dopo 25 anni, il tiro a segno torna sul podio con Andrea Liverani, che segna anche il record paralimpico della disciplina nella gara di qualificazione! Un ragazzo straordinario alla sua prima partecipazione!”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

L’ultima medaglia della giornata arriva dall‘atletica, con Oney Tapia che nel peso ottiene 3.60, misura che gli vale il bronzo dietro all’iraniano Mahdi Olad (14.43) e al brasiliano Alessandro Rodrigo da Silva (13.89).

Sempre nell’atletica, Ndiaga Dieng centra la finale dei 400 metri T20. Sesto posto, invece, per Alessandro Ossola, che chiude la finale dei 100 metri al sesto posto con 12.66. La vittoria è andata all’atleta della RPC Prokhorov (12.04), che ha preceduto, sul traguardo, il brasiliano Rodrigues Goncalves (12.05) e il tedesco Schaefer (12.22).

Con questi successi, l’Italia raggiunge quota 33 medaglie e l’ottava posizione in classifica generale

FOTO: COMITATO PARALIMPICO ITALIANO