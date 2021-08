Naip in concerto a Viadana per il Garden FEST

Nuova data per il “Nessun Tour in Particolare” di Naip artista rivelazione dell’ultimo X Factor, che sta infiammando i palchi di tutta Italia grazie alla sua unicità di cantautore e performer.

Il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti si arricchisce di una nuova data che va ad aggiungersi agli appuntamenti live già annunciati.

“Sono una persona affamata di palco, e il palco è mancato tanto a tutti, agli artisti e agli spettatori. Ho avuto il privilegio di averne uno quando nessuno ce l’aveva, ovvero durante X-Factor, questa cosa non la dimenticherò mai, ma appena finito il programma ho sofferto molto il non poter andare in tour, mi sentivo come su un trampolino, pronto per tuffarmi, ma con davanti una piscina vuota. Ora la piscina sta finalmente tornando a riempirsi e io dal trampolino non sono mai sceso, anzi, è da mesi che penso al tuffo: l’ho immaginato carpiato, con capriole, di testa, di pancia, in tutti i modi”.

La nuova data è quella di Viadana (MN) (3 settembre, Garden FEST)

Un live che sarà come un’esplosione di istinto ed energia, ogni tipo di energia, ogni tipo di colore. Uno spettacolo violento e felice, intenso, intimo e puro, esposto all’errore e a qualsiasi cosa possa accadere di imprevisto.

Uno show atteso ed inedito per il polistrumentista di origini calabresi, in cui poter ascoltare dal vivo i brani del suo primo Ep “Nessun album in particolare” : un esordio potentissimo disseminato lungo tracce che hanno