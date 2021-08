Moda: Meher Kakalia apre il suo store online nel quale è possibile trovare articoli di artigianato ricchi di storia e tradizione

Meher Kakalia, nata a Karachi, ha lasciato la sua città natale per studiare a Londra. Dopo alcuni anni nel mondo della finanza, ha lasciato la City per perseguire una carriera più creativa. La sua idea era quella di disegnare una collezione originale di scarpe basata sulla ricca tradizione del suo paese di ricamo a mano e fabbricazione di scarpe. Con questo in mente, Meher ha lanciato una nuova collezione di scarpe artigianali, spesso utilizzando il colore nel modo più inaspettato.

Per realizzare i suoi sogni, ha dovuto allestire un proprio laboratorio e ha trascorso del tempo alla ricerca di maestri artigiani. Una vera e propria sfida che Meher ha raggiunto in modo incredibile rimanendo fedele al suo rispetto per la tradizione, dando potere alle donne, utilizzando materiale sostenibile e riciclato, limitando l’uso di colla tossica e soprattutto il suo amore per la moda. Meher attualmente vive tra Londra, Karachi, Mosca e Berlino con la sua bella famiglia.

https://www.meherkakalia.com/en/