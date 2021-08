Miss Teenager original: scocca l’ora della finale

Miss Teenager original: stasera la 48/a edizione dello storico concorso di bellezza che ha scoperto e lanciato alcune delle più famose dive dello spettacolo

Si svolgerà il 30 agosto a Roma, presso gli studi di Gold Tv, la finalissima della 48° edizione di Miss Teenager Original, lo storico concorso di bellezza che ha scoperto e lanciato alcune delle più famose dive dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana. Gloria Guida, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura sono alcuni dei volti noti che hanno indossato questa fascia nel corso degli anni.

Ideato nel 1964 da Nunzio Lusso, interrotto nel 2009 a causa della sua scomparsa, il concorso è stato rilevato da Stefano Stefanelli che dal 2018 è il nuovo Patron e direttore artistico affiancato dall’image consultant e fashion stylist Roberta Nenni.

Grazie alla collaborazione il Visual Art Riccardo Canini il concorso già da qualche anno ha un taglio web/social.

La finale 2021 sarà condotta da Beatrice De Do, nella doppia veste di autrice-presentatrice, (cantante, batterista e percussionista nelle trasmissioni “Edicola Fiore e Domenica In”, e al quarto anno giudice ad All together Now su Canale 5), Mishel Gashi ( influencer, modella e protagonista del Format Rai “il Collegio 5 “), da Carlotta Casalvieri, (attrice in fiction di successo come Tutti pazzi per Amore e volto social e web di Miss Teenager Original), e da Camilla Spinelli, Miss Teenager Original Social 2020, inviata speciale nel Backstage (opinionista sportiva e influencer). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube Miss teenager Original e successivamente su Odeon TV.

Le aspiranti Miss, provenienti da tutta Italia, saranno premiate da una commissione tecnica formata da partner esperti nelle diverse categorie.

La Commissione quest’anno sarà composta da Moreno Galli, titolare agenzia di moda Fashion Concept, Alessandro Bartolini, delegato del Teatro Golden Actors, Thiago Olivera, titolare Campus dance, Concetta Petti e Vincenzo Capasso, titolari Village Musical Academy, Pablo, art director della maison Gil Cagné, Claudio Marfurt, rappresentante della Face Place, Alessandro Massa, titolare della Alma Music, Amedeo Pesce, amministratore EFC Cinema & Advertising e Nicolò Tonetto, titolare del brand Nicolò Tonetto Milano.

Madrina della serata sarà Maria Albertacci, Miss Teenager 1994 e Miss Mamma Italiana nel 2009.

Tra gli ospiti attesi in studio Eleonora Cecere attrice e showgirl di Non è La Rai, Magan Rodriguez Miss Teenager Original 2019 che proporrà il suo ultimo brano “Pà la playa”, Girl Band Vertygini con il loro primo inedito “Non mi basti(quasi) mai, Serena Tumbarello, Miss Teenager Original 2020 che cederà la sua corona alla vincitrice di quest’anno, la mascotte Chiara Palombi e Carmen Voicu, pitto-scultrice.

Anche quest’anno, a causa delle restringenti normative anti Covid-19, è doveroso un ringraziamento allo staff che compone la macchina organizzativa di un concorso nazionale di prestigio come questo: Stefano Stefanelli Direttore Artistico; Roberta Nenni, responsabile Image Consultant; Alessandra Marra, responsabile di produzione; l’autrice Beatrice De Do; la responsabile social web Carlotta Casalvieri, Riccardo Canini responsabile visual art; gli assistenti di produzione Gennaro Melchiorre, Roberto Verginelli; Direttore di Palco Maria Cristina Parrillo, la responsabile backstage Annarita Massa; la coreografa Marilena Ravaioli: il led wall engineer Alessandro Furnari; Amilcare Milani titolare della Mix in time Group; i fotografi Michele Simolo e Alessandro Ventura.