Industria 4.0: un’opportunità per tutte le imprese

Industria 4.0: un’opportunità per aziende di ogni dimensione. Come orientarsi nella giungla dei produttori di device, standard di connettività e piattaforme in cloud

Il monitoraggio delle condizioni, la diagnostica remota, il controllo dal cloud e la manutenzione predittiva sono nuove risorse offerte dall’Internet of Things e dall’Industria 4.0 che ogni professionista si augura di poter sfruttare. Ma per le piccole e medie imprese può essere molto impegnativo orientarsi nella giungla dei produttori di device, standard di connettività e piattaforme in cloud in modo da dare una marcia in più al proprio business.

Queste nuove tecnologie, come il Cloud Computing, l‘Internet of Things industriale, Big Data ed il Monitoraggio intelligente, costituiscono la base per nuovi modelli di business, andando oltre i confini geografici e industriali.

IIoT – Troppo complicate per le PMI?

Spesso si ritiene che i sistemi IIoT siano troppo costosi e complessi per le piccole e medie imprese, ma le cose sono cambiate! I sistemi IIoT si sono evoluti diventando soluzioni pronte all’uso che non richiedono più conoscenze specialistiche, ma semplificano il progresso per qualsiasi azienda, piccolo o grande che sia.

STEGO è da sempre un’azienda estremamente innovativa, con l’obiettivo di rendere più semplice il progresso dei propri clienti, per questo siamo convinti che i sistemi IIoT per le aziende di medie dimensioni debbano essere facili da implementare, economici, flessibili e sicuri. Le soluzioni non devono avere una limitata compatibilità, ma devono essere aperte a tutti i sensori ed attuatori presenti sul mercato, questa è la chiave per i progetti di successo dell’Industria 4.0.

Le applicazioni che abbiamo sviluppato, come ad esempio il sistema STEGOCONNECT, puntano a questo traguardo, ma per fare maggiore chiarezza su questo mondo in continua evoluzione abbiamo preparato per voi un white paper con importanti informazioni sul tema “IIoT per le piccolo e medie imprese”. In 10 pagine vi forniremo una efficace panoramica sulle questioni più importanti: fatti, studi, soluzioni, esempi di applicazioni, basta visitare questo link.