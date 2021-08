Il Peggio È Passato: fuori una nuova cover

Il Peggio È Passato, band parmigiana fresca della pubblicazione del proprio brano d’esordio Lo So, Lo So, torna con una particolare cover di Battisti / Mogol

Nemmeno il tempo di riprendersi da una pandemia tuttora in atto, che Dischi Soviet Studio riprende il format dedicato ai live delle proprie band all’interno della casa base. Ad inaugurare la stagione in atto, Il Peggio È Passato, band parmigiana fresca della pubblicazione del proprio brano d’esordio Lo So, Lo So, qui alle prese con una particolare cover di Battisti / Mogol, Vendo Casa, originariamente interpretata dai Dik Dik. Le sonorità intime del brano originale vengono riviste dai nostri in chiave elettroacustica, e il risultato è sorprendente, ascoltare (e guardare) per credere.

BIO IL PEGGIO È PASSATO

Potremmo raccontarvi della rilevanza dei progetti musicali passati di tutti i componenti della band, ma a chi fregherebbe? Diciamo piuttosto che Simone gestiva una bisca clandestina in città, frequentata assiduamente da Michele. I due formarono presto un sodalizio vincente, truffando le peggiori canaglie metropolitane finché Michele scoperto in Simone un musicista e compositore aggraziato, gli propose di formare una band per spendere forsennatamente la ricchezza accumulata in anni di illeciti. In pochi mesi allestirono un repertorio di brani cantautorali in italiano per chitarra acustica e voce e una volta capito di aver bisogno di un batterista decisero, per spirito di nonsense, di chiamare una tastierista: ecco arrivare Francesca, con cui fu subito sintonia nonostante fosse una persona per bene. Nasce così Il Peggio è Passato, per scrivere canzoni piuttosto che malavitare, perché è con le canzoni che ci curiamo, come scrittori ed ascoltatori.

E come truffatori naturalmente.

VIDEO CREDITS

Director & editor: Stefano Gasparini

Music & Lyrics: Battisti, Mogol

Batteria & Campionamenti: Francesco Corradi

Live In Soviet – IL PEGGIO È PASSATO “Vendo Casa” è stato registrato, mixato e masterizzato da Matteo Marenduzzo presso il Soviet Studio di Cittadella (Pd).

IL PEGGIO È PASSATO: Michele Zilioli (Voce, parole); Simone Vaccari (Chitarra, cori); Francesca Pesci (Sintetizzatori, pianoforte, voce)

https://www.facebook.com/ilpeggioepassato

https://www.instagram.com/ilpeggioepassatomusic