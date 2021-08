Il Cnr partecipa al Visiting Fellowship Program dell’ERC (European Research Council): i ricercatori possono presentare una proposta nell’ambito del programma

Per massimizzare l’impatto delle risorse disponibili, il Cnr ha firmato un accordo con lo European Research Council (Erc) per collegare il programma Short Term Mobility (Stm) dell’Ente con la nuova iniziativa Visiting Fellowship Program (VFP).

Che cos’è?

Il VFP consente ai ricercatori che desiderano presentare un progetto di ricerca all’ERC di far parte, per un periodo, della squadra di un vincitore di bando ERC, al fine di acquisire la necessaria esperienza per partecipare con successo in futuro.

Come funziona ?

I ricercatori Cnr che intendono presentare una proposta di ricerca nell’ambito di questo programma accederanno all’elenco dei beneficiari ERC disponibili ad ospitare un visitatore (tale elenco sarà messo a disposizione); Una volta scelto il beneficiario ERC presso il quale trascorrere il VFP, il ricercatore presenterà la domanda al bando STM indicando la propria scelta e l’idea progettuale che intenderà approfondire. La commissione scientifica della STM esaminerà queste candidature con l’ausilio di ricercatori con precedente esperienza nelle valutazioni ERC e selezionerà i candidati che verranno finanziati nell’ambito del programma STM.

Cosa serve per candidarsi per la STM?

Un draft di una futura proposta che il ricercatore intenderà sottoporre a uno dei bandi ERC; Una dichiarazione del richiedente dove si impegna a presentare una proposta di progetto ERC in uno dei tre bandi successivi alla fine del VFP; Una lettera di consenso da parte del Principal Investigator e della Hosting Institution dove si intende trascorrere il VFP.

Quando candidarsi

Il programma sarà lanciato con il prossimo bando della Short Term Mobility, nei primi mesi del 2022. Le informazioni ufficiali con tutti i dettagli saranno diffuse.