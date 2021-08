Giancarlo ft. Gué Pequeno e Toni Veltri: fuori Permaloso

“PERMALOSO” è il singolo di Giancarlo ft. Guè Pequeno e Toni Veltri, connubio tra le rime taglienti di Gué e l’accento elegante di Toni

“PERMALOSO” il nuovo singolo di Giancarlo ft. Gué Pequeno e Toni Veltri è negli stores, accompagnato da un video per la regia di Alberto Alessi, fuori dopo l’anteprima esclusiva TgCom24.

https://youtu.be/JFGfFdt7xXo

“PERMALOSO” è strutturalmente intrecciata in quattro linee di pianoforte, con chitarre suonate, anch’esse, da Giancarlo e una drums line trap, ammorbidita dalle melodie acustiche. Un brano che trova il giusto connubio tra le rime taglienti di Gué e l’accento elegante di Toni, sottolineando tre mood diversi, che finiscono per convergere sinergicamente in un’unica direzione.

Il testo “sottolinea la necessità di convivere con gli altri preservando la propria unicità, i propri pregi e i difetti, perfino il proprio carattere Permaloso. In quest’ottica diventa fondamentale allontanarsi da chi impedisce la piena espressione del nostro ‘io’ in tutte le sue sfaccettature”, spiega Giancarlo stesso.