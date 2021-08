Ennio Salomone online con il nuovo videoclip

Ennio Salomone online su YouTube con il videoclip di “Io non ti ho detto niente”: il nuovo singolo è già sulle piattaforme digitali

Arriva su Youtube il video ufficiale di “Io non ti ho detto niente”, il nuovo brano di Ennio Salomone, pubblicato da Maqueta Records.

https://www.youtube.com/watch?v=cZVe__vElVI

La canzone è un genuino ritorno alle origini, se non musicali, quantomeno emotive del cantautore. “Io non ti ho detto niente” veste i panni di una canzone rock dal gusto retrò, in cui però trovano spazio sintetizzatori aggressivi, chitarre fendenti e una voce che esprime una rabbia autentica ed esplosiva.

“Dentro c’è la Sicilia – racconta lo stesso cantautore – la terra abbandonata dalla protagonista, vi sono i luoghi reali, gli spazi dell’anima, la nostalgia e la consapevolezza di un passato destinato a rimanere perfetto, intatto e cristallino proprio perché immortalato oramai nel ricordo più profondo”.

La canzone, scritta e composta dallo stesso Ennio Salomone, si avvale degli arrangiamenti di Claudio La Gumina e Gerlando Accurso.

https://www.facebook.com/EnnioSalomoneMusic

https://www.instagram.com/ennio_salomone/

Classe 1987, Ennio Salomone è un cantautore e musicista siciliano, trapiantato tra Roma e Milano. Negli anni ha vinto svariati festival di musica indipendente e d’autore, si è esibito in giro per l’Italia e ha collaborato e cantato in diversi dischi, tra cui l’ultimo singolo di Oliviero Malaspina (già autore per Raphael Gualazzi, Cristiano De Andrè e ultimo collaboratore di Fabrizio De André) dal titolo “Vengo a portarti il mio nuovo amore”

È stato produttore e arrangiatore dell’ultimo album del cantautore marchigiano Andrea Papetti. Nel 2015 si è trasferito a Roma dove ha iniziato un’intensa attività concertistica, aprendo i concerti a Francesco Tricarico, Pippo Pollina e si è esibito in giro per la penisola, in full band e da solo con la chitarra.

Nel 2017 è uscito il suo primo disco “Se passeggio faccio prima”, prodotto da Stefano Borzi (Max Gazzè, Tiromancino, Valerio Scanu) per Stemma Records, di cui fanno parte i singoli “35 minuti di bacio” e “Ludovica”.

Nel 2020 pubblica “Fastidio” e nel 2021 “Come un disco rotto”, entrambi prodotti da Dario Giuffrida. Nel 2021 esce “Io non ti ho detto niente”, pubblicato da Maqueta Records.