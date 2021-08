Covid: Israele mette a disposizione di tutti la terza dose

Vaccino Covid: in Israele prevista la terza dose per tutti gli over 12. Il capo della sanità pubblica annuncia: “Le persone saranno dieci volte più protette”

In Israele è disponibile la terza dose di vaccino anti-Covid per tutti coloro che sono stati immunizzati. Dalla seconda devono essere trascorsi almeno cinque mesi. Come spiega la Dire (www.dire.it) lo ha annunciato Nachman Ash, direttore generale del ministero della Salute dello Stato ebraico.

Sharon Alroy-Preis, capo della sanità pubblica, ha aggiunto che “questa ulteriore dose ci porta al livello di protezione raggiunto dalla seconda dose, quando era ‘fresca’. Ciò significa che dopo la terza dose di vaccino le persone sono dieci volte più protette“. Contro la diffusione della variante Delta del coronavirus, il mese scorso Israele aveva iniziato a somministrare il richiamo del vaccino alle persone anziane, allargando gradualmente la platea ai trentenni fino ai giovanissimi a partire dai 12 anni.