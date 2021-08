Assisi OnLive: primo appuntamento con Ariete

Lyrick Summer Arena pronta ad accogliere la seconda edizione di Assisi OnLive fino al 25 settembre: si parte con la giovane artista Ariete

Alla Lyrick Summer Arena di Assisi prende il via la seconda edizione di Assisi Onlive, progetto culturale di musica, teatro e spettacolo dal vivo in scena dal 30 agosto al 25 settembre, promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.

Molto soddisfatti per gli eventi di quest’anno gli organizzatori che, dopo due anni molto complessi, durante cui il settore dello spettacolo dal vivo ha pagato un prezzo molto alto per via della pandemia, sono riusciti comunque a lavorare in sinergia senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: tenere alto il valore della cultura, puntando ad artisti di qualità per cercare di accontentare i diversi gusti del pubblico.

Primo appuntamento in cartellone lunedì 30 agosto con la tappa umbra del tour estivo di Ariete (che ha velocemente registrato il sold out), al secolo Arianna Del Giaccio, affermatasi in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi. Il tour sarà la prima occasione per vedere la giovane artista calcare il palco full band toccando le principali rassegne live in spazi contingentati e nel rispetto delle norme anti-covid. Recente è inoltre l’uscita del brano “L’ultima Notte”, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra, scritta da Ariete per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”, giunta alla seconda stagione. Il brano è stato anche scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021.

“L’ultima notte – sottolinea la stessa Ariete – può sembrare un brano “spensierato” ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.

Come da norme governative, l’accesso al live è consentito previa presentazione del green pass. In occasione del concerto, grazie alla collaborazione con CTF Medical e la Casa di Cura Liotti di Perugia, sarà possibile effettuare il tampone rapido sia nei giorni precedenti l’evento, telefonando allo 075 372 5112, che in loco prima del live dove sarà presente un’unità mobile di analisi a partire dalle ore 17.00. Il prezzo del tampone: euro 15,00 per over 18, euro 10,00 per under 18.

Il programma completo di Assisi OnLive è consultabile sul sito ufficiale www.assisionlive.it

All’interno dell’Arena saranno allestiti, in linea con le disposizioni in materia anti-covid, dei punti food & drink aperti tutte le sere di programmazione.

Hashtag ufficiale #AOL2021