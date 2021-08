Al via il Piemonte Documenteur Film Fest

Cliccare alla voce, noto soprattutto come mockumentary, per scoprire il labile confine tra realtà e fake news. L’espediente narrativo, spesso utilizzato nel mondo dell’audivisivo, è un vero e proprio genere che fa il verso al documentario: ne utilizza linguaggio e stile, ma notizie e contenuti sono di pura fantasia.Nel 2021, con una realtà che spesso sembra inventata per quanto surreale e con una società mediatica immersa nelle fake news, la rassegna ha il sapore di ‘provocazione’ e rispecchia un pezzo di mondo che stiamo vivendo.