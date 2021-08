Vivere un lutto: l’aspetto cambia da persona a persona

“Esiste, in ogni cultura, una gerarchia della gravità dei lutti, stabilita in funzione dell’importanza attribuita a ogni relazione. Siamo, naturalmente, nell’ambito delle norme non scritte, e anche non dette, che tuttavia condizionano gli individui” scrive la filosofa e tanatologa (esperta di temi legati al lutto e alla morte) Marina Sozzi, autrice di numerosi libri sul tema e responsabile del sito “Si può dire morte”, nel quale sviscera gli aspetti sociali, culturali e psicologici del distacco dalle persone care. E nella gerarchia dei lutti “legittimi” ci sono innanzitutto quelli per le morti di figli, genitori e familiari stretti, mentre si riconosce meno il diritto alla sofferenza legata alla perdita di una persona cara con la quale non ci sono relazioni familiari, come gli amici. Ma il dolore segue le leggi del cuore e non quelle della forma: sono molti gli amici che, nel caso di malattie lunghe e faticose come il cancro, sono vicini ai pazienti quanto i familiari, e soffrono delle conseguenze del lutto, a volte con minore supporto proprio perché si tratta di un dolore non riconosciuto.

“Come società scientifica internazionale che si occupa di psiconcologia e che guida gli operatori del settore, raccomandiamo di offrire assistenza a tutti coloro che hanno voluto bene a chi ha perso la battaglia contro la malattia, senza badare ai legami formali” spiega Jane Turner, Università del Queensland, in Australia, presidente della International Psycho Oncology Society. “Spesso gli amici e i colleghi riescono, per primi, a reagire in modo costruttivo alla perdita, dedicando tempo al volontariato nel nome della persona scomparsa oppure creando fondazioni, promuovendo raccolte fondi e altre attività che ne tengano viva la memoria. Molte famiglie aderiscono con piacere a questo tipo di iniziativa che agisce nel segno della continuità e della vita.”