Viross torna con il brano “Prova a chiudere gli occhi”

“Prova a chiudere gli occhi” è il nuovo singolo del cantante marchigiano Viross, nome d’arte di Vincenzo Rossi: il brano fuori in digitale

Online l’ultima canzone di Viross, al secolo Vincenzo Rossi, che ci racconta della perdita di una persona cara e di come non basti chiudere gli occhi o distrarsi per dimenticare. Un nuovo, dolcissimo brano dell’autore marchigiano.

E’ possibile dimenticare la perdita di una persona cara? E’ sufficiente chiudere gli occhi e distrarsi per non pensarci più?

E’ quello che si chiede Vincenzo Rossi, il cantautore marchigiano conosciuto come Viross, nel suo ultimo lavoro: “Prova a chiudere gli occhi”. Un brano scritto, composto, arrangiato, prodotto e distribuito da lui stesso.

“Prova a chiudere gli occhi” l’ho scritta molto tempo fa a seguito della perdita di una persona cara che, anche se non era a stretto contatto con me, ha fatto sentire la sua mancanza. In quei momenti , quando non riesci a dare delle spiegazioni plausibili alla vita ed ai suoi meccanismi, cerchi di ovviare con altro , di distogliere l’attenzione ma ti accorgi che non è sufficiente chiudere gli occhi e far finta di niente . Oggi ovviamente sono un pò cambiato, le canzoni però sono come le fotografie: fermano il tempo”

Vincenzo è un uomo adulto con sogni ancora molto giovani, infatti, come dichiara lui stesso: “Il mio sogno è quello di far cantare le mie canzoni a qualcuno veramente bravo/a, riuscire a scrivere canzoni per artisti “di peso”. Si lo so, ho bi-sogno di un sogno, forse un altro di più!”

Non è al suo primo lavoro, e con il precedente singolo “Prati gialli, tronchi d’albero rossi” Viross aveva già centrato il segno, riuscendo a raccontare della sua infanzia, accompagnata dal disturbo (discromatopsia) conosciuto da tutti come “daltonismo”, in modo ironico e leggero.

D’altro canto, nella quotidianità si verificano sempre delle situazioni per cui un autore venga ispirato a scrivere canzoni, infatti anche per il cantautore marchigiano vale la stessa regola, come dichiara lui stesso:

“Perchè scrivo canzoni? Non so, mi viene spontaneo, forse per emulare i cantautori che ho ascoltato da ragazzino.. Ricordo che appena ho imbracciato una chitarra ho improvvisato qualcosa che assomigliava ad una canzone. Forse è un modo per dire: ci sono anch’io! Le mie canzoni nascono da una frase ascoltata, da un evento, un articolo di giornale, lo sguardo di una persona che incrocio, insomma.. dalla quotidianità. A volte mi capita di svegliarmi e di dover scrivere quella frase che mi gira nella testa…”

Vincenzo non intende fermarsi qui, anzi, probabilmente è solo all’inizio di quello che sarà la sua discografia futura, infatti, come racconta lui stesso a proposito dei prossimi progetti:

“Voglio tirare fuori dal cassetto canzoni che non sono mai riuscito a pubblicare … Cercare collaborazioni con qualcuno che sappia cantare, arrangiare, stare su un palco meglio di me. Si, lo so che non ci vuole molto, ma penso che riconoscere i propri limiti sia segno di maturità e sia anche….doveroso”

E allora non ci resta che ascoltare “Prova a chiudere gli occhi” e fare tanti auguri a questo cantautore emergente nella scena indie italiana.

Link al video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U_Tn5y_ekhE

Crediti:

Parole e musica: Vincenzo Rossi

Produzione: Vincenzo Rossi

Video editing e promozione a cura di Vivere di Musica

Contatti viveredimusica@ariannavitale.com

Vincenzo Rossi nel web:

Profilo Facebook

Profilo Instagram

Account Twitter

Canale Youtube

Profilo Artista Spotify