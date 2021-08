Occhiali: Pacha e Italia Independent lanciano una collezione

Pacha e Italia Independent lanciano la prima collezione in co- branding: tre nuovi prodotti con montature dal design contemporaneo

Pacha e Italia Independent svelano la prima collezione in co- branding dopo la firma, avvenuta lo scorso giugno, di un accordo della durata di tre anni per la creazione di collezioni eyewear in licenza.

Si tratta di una collezione gioiosa, libera ed audace capace di sprigionare l’energia dirompente e l’anima lifestyle che caratterizza entrambi i brand.

Tre nuovi prodotti con montature dal design contemporaneo, impreziosite da dettagli eclettici e dalle inconfondibili ciliege firmate Pacha.

La mascherina bold, must have dell’estate 2021, è proposta nella sua versione più cool, realizzata in plastica iniettata crystal glossy con lenti specchiate verdi.

Il modello 090, best seller di casa Italia Independent, è proposto in nero con finitura matt e lenti specchiate rosse oppure in versione crystal glossy con lenti specchiate rosse.

La collezione è disponibile nei punti vendita Pacha e Italia Independent e sui siti pachashop.com e italiaindependent.com.