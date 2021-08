Nessuno feat Urano: fuori Il cielo si tinge di blu

Il cielo si tinge di blu è il nuovo singolo di Nessuno feat Urano: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

“Il cielo si tinge di blu sopra Roma, Monaco, Wembley l’Italia si abbraccia di più certe notti non le dimentichi”. Le parole del brano interpretato da Urano e Nessuno sono un inno all’Italia all’abbracciarsi a prescindere dalle divisioni cullturali e di società.

Divisioni sociali che si annichiliscono contro l’unità sportiva e nazionale, le quali tendono verso uno “storytelling” di tutto il percorso della selezione italiana e delle emozioni suscitate durante Euro 2020.

E’ una canzone per l’italia, un brano d’incoraggiamento, un esempio, un dono per gli italiani, un canzone per gli italinai, condito dalla scrittura e dalla personalità e dalla voci molto particolari di Nessuno e Urano.

BIOGRAFIA NESSUNO

Nessuno, all’anagrafe Paolo, Classe 1999 è un artista della provincia di Monza.

Inizia a suonare il pianoforte all’età di 7 anni, per decisione dei genitori, lui a 15 anni

sceglie di smettere, dopo poco meno di un anno, riprende a suonare autonomamente,

sentiva una certa mancanza e dopo un susseguirsi di eventi inizia a scrivere e si trova

nella scrittura l’unica via d’uscita.

Nell’agosto 2020 firma un contratto discografico con Visory Records. Il 18 dicembre 2020 esce “Cuore” il singolo che è arrivato ad essere nella nona posizione della classifica Viral 50 di Spotify. Nessuno nelle sue canzoni si racconta e racconta le persone e le circostanze che lo circondano.

Trova nella musica l’unico modo per raccontare ciò che lo circonda. Ha voglia di sconfiggere la sua paura più grande, di sentirsi nessuno, usando questa come

sua più forte arma. Ecco, vi presento NESSUNO.