Lazio in Tour: i giovani fino a 25 anni gratis sui treni

Fino al 15 settembre, grazie all’iniziativa Lazio in tour lanciata dalla Regione, i ragazzi (residenti nel Lazio) tra i 16 e i 25 anni viaggiano gratis per 30 giorni su tutti i treni regionali e sui mezzi Cotral.

Per dare inizio al grand tour estivo bisogna scaricare all’app Lazio Youth Card (che offre sconti e agevolazioni per cultura, sport e turismo) e attivare l’evento Lazio in tour che funzionerà da biglietto digitale per 30 giorni.