Il Delta del Po si scopre a cavallo o in barca

Barricata Holiday Village a settembre 2021 propone offerte di fine stagione ed escursioni in barca e a cavallo nel Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco

Una vacanza al mare nel paesaggio unico del Parco del Delta del Po Riserva della Biosfera Unesco. A settembre Barricata Holiday Village diventa il punto di riferimento per chi vuole concedersi una pausa rigenerante nella natura. Le giornate sono ancora calde e ci si può concedere qualche giornata al mare, ma il clima meno afoso rende particolarmente piacevoli le escursioni alla scoperta di un territorio che non smette mai di sorprendere. Bully Diving di Villaggio Barricata organizza escursioni in barca, mentre il Ranch del mare propone itinerari avvincenti tra argini e dune a cavallo.

In barca tra il mare e il Delta

Il Parco Naturale Delta del Po è natura selvaggia allo stato puro, un luogo affascinante che sa regalare sempre grandi emozioni. Da Barricata Holiday Village partono le escursioni più belle, organizzate in barca da Bully Diving. Le escursioni durano circa due ore. Si parte, a bordo di un’imbarcazione dal fondo piatto, navigando il ramo principale del Po. Ci si avventura quindi nei canali più stretti, tra i canneti, con l’orecchio attento ad ascoltare i suoni della natura. Durante l’escursione che si ferma per una passeggiata o per un bagno in un luogo ancora integro e lontano dalle zone più battute. Il parco si estende a vista d’occhio, le cose da vedere sono infinite, dal Faro di Goro alla Sacca del Canarin, fino alla più nota Sacca di Scardovari. La laguna è un labirinto fatto di acqua: non tutti i percorsi sono segnalati e non tutti sono percorribili in ogni stagione. L’alta e la bassa marea sono determinanti per la scelta del percorso e questo è uno dei motivi per cui la rotta viene decisa al momento, in base alle condizioni del mare, del fiume e del clima.

A cavallo in riva al mare e lungo il fiume

Ideale per addentrarsi nel cuore del Parco è il cavallo, un vero passaporto per la natura. Il Ranch del Mare di Villaggio Barricata organizza con Chiara Angelini, guida Fise ed Engea, passeggiate a cavallo lungo argini, dune, spiagge e valli che lasciano con il fiato sospeso. Una delle escursioni più belle è quella nel cuore del Parco del Delta del Po, a Porto Tolle: si attraversa la campagna, si percorrono le valli da pesca fino ad arrivare al mare, incontrando cigni e fenicotteri. Senza dimenticare l’escursione più amata: una passeggiata a cavallo in riva al mare, magari all’alba o al tramonto, quando si sente solo il rumore del mare infrangersi sulla riva e il sole regala al paesaggio colori unici. Barricata Holiday Village è dotato dell’unica spiaggia che consente l’accesso in spiaggia e il bagno ai cavalli per tutta l’estate. Un’occasione impedibile per gli amanti dell’equitazione, che con il Ranch del Mare possono anche portare in vacanza il loro cavallo, in quanto la struttura mette a disposizione box, capannine e ampi paddock, proprio nel villaggio e a due passi dal mare.

Il Parco del Delta del Po è Riserva della Biosfera Unesco

Il Parco del Delta del Po, con il suo inconfondibile intreccio di terre e acque, di isole e canali è Riserva della Biosfera Unesco. Un susseguirsi di ambienti, tra boschi, valli d’acqua dolce e salmastre, saline, dune e pinete di rara bellezza. Un vero e proprio mosaico di ecosistemi, che con oltre 300 specie di uccelli segnalate negli ultimi decenni, di cui oltre 150 nidificanti e più di 180 svernanti, fa del Parco del Delta del Po una delle aree ornitologiche più rilevanti d’Europa. Un luogo imperdibile e tutto da scoprire per gli amanti della natura e del birdwatching. Nella zona del Parco si trovano anche stupende testimonianze d’arte e di cultura: l’Abbazia Benedettina di Pomposa, il Bosco e il Castello Estense della Mesola, il Museo della Bonifica Ca’ Vendramin, la palladiana Villa Badoer a Fratta Polesine, Comacchio. Tutti luoghi raggiungibili a breve distanza da Villaggio Barricata, punto di partenza per una vacanza di scoperta e avventura.