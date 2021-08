Il 31 agosto sarà…splendido splendente: Donatella Rettore live all’Arena Milano Est, ecco le informazioni utili per il concerto

Forse non tutti sanno del suo talento di paroliera “nascosto” dietro le interpretazioni di tanti grandi della musica italiana, ma chi non conosce la voce potente e le mosse scatenate di Donatella Rettore? Il suo pop-rock, amplificato dalla sua personalità prorompente ed eccentrica, ha agitato giovani e non degli Anni ’80 e ’90. Nonostante gli anni trascorsi, le luci e ombre della ribalta, i silenzi discografici per dedicarsi alla scrittura, alla radio, alla televisione, i suoi fedelissimi l’hanno sempre nel cuore. D’altro canto, per lei il pubblico è linfa vitale e, dopo aver patito la lontananza imposta dalla pandemia, non vedeva l’ora di tornare non tanto a cantare per i fan, ma a cantare con loro.

“E’ una gioia indescrivibile –dice Donatella- poter tornare a far uscire la voce, in tutti i sensi. Finalmente rieccomi a cantare dal vivo, davanti al mio pubblico che è vivo, vibrante. Un pubblico che interagisce con me, canta con me, si scatena con me. Torna a vivere con me”. La Rettore, che ha vissuto a lungo nel capoluogo meneghino, è particolarmente felice di riaffacciarsi sulla piazza milanese, tra le più calde e accoglienti che abbia mai incontrato. Senza nostalgia e con tanta carica, il 31 agosto all’ARENA MILANO EST, proporrà un medley dei suoi brani più applauditi in 40 anni di carriera –da Splendido Splendente a Donatella, da Lamette a Kobra- oltre a pezzi incisi ma mai proposti live prima d’ora.

Da sapere

🕖 Inizio spettacolo ore 21.30, costo 26 euro.

🎟 Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

🍹 All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

✌️ l programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

🔲 2500 metri quadrati a disposizione

🌙 1 palco esterno da 110 metri quadrati

◼ 1 palco interno da 85 metri quadrati

🌂 1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

📺 1 schermo esterno 14m x 6m

🚻 6 toilette a uso esclusivo