Donatella Rettore non sarà all’Arena Milano Est

Annullato il concerto del 31 agosto di Donatella Rettore all’Arena Milano Est: Joe&Joe srl, attuale produzione della Cantante, lo ha comunicato agli organizzatori

Donatella Rettore non canterà dal vivo il 31 agosto all’ARENA MILANO EST. Era in programma un medley dei suoi brani più applauditi in 40 anni di carriera –da Splendido Splendente a Donatella, da Lamette a Kobra – oltre a pezzi incisi ma mai proposti live prima d’ora. Ma ARENA MILANO EST, senza alcun preavviso, ha ricevuto dalla produzione tardiva, laconica e criptica comunicazione dell’annullamento del previsto e imminente live di Donatella Rettore.

“Nella mail di Joe&Joe srl, attuale produzione della Cantante Donatella Rettore, si legge “con la presente siamo a comunicare che la data in oggetto si ritiene annullata. Questo il comunicato ufficiale da diffondere su media e social: A causa di problematiche non dipendenti dall’Artista e dagli organizzatori il concerto di Rettore previsto per martedì 31 agosto all’Arena Est di Milano è annullato”. Il nostro polo multiculturale esprime rammarico per la scarsa professionalità dimostrata dalla produzione con gli amici della stampa, il pubblico fedele di Arena Milano Est e tutti i fan di Rettore. Si fa presente, inoltre, che i biglietti venduti sono 200 e, grazie alla campagna di comunicazione intrapresa dal nostro ufficio stampa e alle interviste organizzate con i principali quotidiani in cartaceo e online, tale numero era destinato con certezza a crescere in questi giorni” spiega Stefano Marafante, direttore artistico Teatro Cinema Martinitt/Arena Milano Est.

“Al di là delle difficoltà logistiche e organizzative e al danno d’immagine che la decisione di Joe&Joe srl arreca, intristisce constatare che, dietro una facciata di accorate rivendicazioni per la rinascita dello spettacolo dal vivo, siano alcuni produttori del settore fortemente penalizzato dalla pandemia a tirarsi indietro. Un simile atteggiamento, in un momento delicato, tradisce chi ci crede, chi ci lavora, chi si sacrifica per tempi migliori. Soprattutto, tradisce il pubblico… Al pubblico va e andrà sempre il nostro pensiero. Anche e soprattutto di mortificate scuse”.