Chiara Effe pubblica l’inedito “Le mie ali”

Chiara Effe è una cantautrice cagliaritana con una lunga esperienza in ambito folk dalla ritmica brasiliana e dalle tinte jazz. Da alcuni anni si è trasferita a Torino continuando il suo percorso artistico assimilando l’energia della città piemontese, e sviluppando la poetica nei suoi testi che traggono ispirazione dai classici del cantautorato italiano.

Discograficamente torna, dopo due album, con un nuovo brano dal titolo “Le mie ali” e inaugura la sua collaborazione con la label calabrese MUSA Factory concentrata sulle produzioni al femminile e punta sulle loro sensibilità e sullo spessore artistico.





“La canzone – ci racconta Chiara Effe – l’ho scritta pensando a quanto sia possibile “fare pace con il dolore”. Attraversa l’apatia, il pianto, il mal di stomaco, l’assenza di sogni e desideri, l’incalzante presenza di incubi giganteschi che ridono. “Le mie ali” è una canzone di rinascita e di rigenerazione. Penso che non si muore finché si respira, finché ci si sente vivi. Ci si trasforma in altro. Si muta pelle. E si ricomincia. E’ un invito rivolto al mondo femminile al quale mi sento di dire: mano a mano che il tempo passa, il male diventa esperienza e finisce sotto pelle.”



“Le mie ali” è un brano con una struttura antifonale, che si poggia su un solo elemento principale: la voce. Il resto degli arrangiamenti sonori sono volutamente essenziali: l’immancabile chitarra, dei beats pensati e accolti in sala e poche ma importanti note di contrabbasso.



Il videoclip – diretto da Luis Turetti – che accompagna il brano è stato pensato in maniera non didascalica con l’obiettivo di esprimere leggerezza attraverso dai colori, dalla tavola imbandita, dalla semplicità di un amore in conquista che continua a provare e sperare, concludendosi con un lieto fine, come è giusto che sia.



Tutta l’opera nasce dall’idea di “rigenerazione”, emozionale ed emotiva e il video naif e scanzonato vuole rappresentare la semplicità, l’amore e la felicità omaggiando la vita.