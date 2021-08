“Assenza” è il nuovo romanzo di Giulia De Gaetano

Disponibile sugli store online “Assenza”, il nuovo romanzo di Giulia De Gaetano: una storia surreale e divertente, con un sottofondo d’amore

Giulia De Gaetano debutta con “Assenza”, che racconta la storia di una ragazza che si sveglia una mattina in un corpo maschile. Mentre Anna svanisce lentamente, la personalità di lui nasce e comincia a vivere, come se fosse appena nato, in quanto non sa come comportarsi e non ha ricordi del passato.

Anna non è del tutto scomparsa, e i due imparano presto a comunicare: lei lo aiuta a districarsi nelle situazioni della vita, lo aiuta a conoscersi e a crescere. Lui e Anna rimangono così uniti da un filo invisibile che loro stessi non riescono a spiegare.

Ma c’è un dubbio che ossessiona lui, la sera, prima di addormentarsi: chi si sveglierà la mattina seguente? Lui, o Anna?

Il romanzo è in vendita su Amazon in versione sia cartacea che ebook.

Sull’autrice: Giulia De Gaetano è nata nel 1988 a Milano. Appassionata di musica e scrittura fin da piccola, dopo diverse esperienze lavorative all’estero è tornata a Milano dove studia Psicologia Sociale, Economica e delle Decisioni.