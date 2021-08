ACQUA è il nuovo singolo degli Ave Quasàr, fuori per Ohimeme: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Acqua (per Ohimeme www.ohimeme.com), il nuovo singolo degli Ave Quasàr. Il brano segue la pubblicazinoe di Bene & Pace ed è un nuovo capitolo che mostra l’anima anche cantautorale del progetto creato da Luca Grossi e Fausto Franchini, un inno ai sentimenti semplici che spesso riescono a diventare musica bellissima.

Il nostro progetto è legato anche al mondo degli archi e della canzone piano e voce. Abbiamo cercato di portare questo impianto della canzone classica in un mondo più elettronico, elaborato, concentrandoci sul rapporto di causa ed effetto dei suoni. Siamo convinti che ci siano regole apparentemente nascoste che permettono al nostro ascolto di fluire senza incomprensioni. Queste regole permettono ad un brano di essere ascoltato anche senza che esista una vera e propria forma canzone POP. Il nostro singolo “Acqua” appartiene a questo tipo di canzoni.

Il suono che abbiamo trovato con l’arrangiamento e il mix ha spostato la percezione di questo brano su un piano molto ampio. E’ come se avesse allargato la visuale alle immagini che si percepiscono leggendo il testo. Ci sono pensieri brevi e semplici dentro di noi che la musica riesce a trasformare in qualcosa di grande, di importante, al quale riesce ad attribuire un peso. C’è una frase ricorrente che funziona come un ritornello: “tu sei come l’acqua che non ha una casa ma sa dove andare”. E’ questo il pensiero piccolo ma importante che c’è dietro la canzone.”

BIO:

Ave Quasàr rappresenta la naturale conseguenza delle precedenti esperienze musicali di Luca e Fausto. Insieme hanno fatto parte di Sintomi di gioia (l’ultimo disco è uscito nel 2012 ed è stato prodotto insieme ad Umberto Giardini, ex Moltheni) e hanno collaborato con Cristiano Lo Mele (Perturbazione) e con Tony Pagliuca (Le Orme). Prima dell’incontro con Fausto, Luca (www.lucagrossi.me) ha partecipato alla registrazione di diversi provini in numerose formazioni e in diversi ruoli. Per esempio nelle formazioni embrionali di Ufomammut (batteria) e dei Miura (voce) insieme a Diego Galeri (ex-Timoria, oggi Adam Carpet). Luca ha scritto la colonna di “Gli alchimisti del muto”, il documentario del regista spagnolo Ramon Alos Sanchez, prodotto da Mood Film. Ha collaborato con l’artista visiva Daniela Ferretti ideando le musiche per l’opera “2nd hand love” presentata a Glow (Festival internazionale di video mapping tenutosi ad Ostuni nel 2015).

Insieme Luca e Fausto hanno creato Flat Scenario (www.flatscenario.com), recording studio e audio lab, che li vede impegnati anche nella produzione, nella registrazione e nella creazione di prodotti analogici. Presso Flat Scenario, Luca ha prodotto e lavorato con diversi artisti tra i quali : Alessandro Cattelan (X-Factor, Radio Deejay, EPCC), Walter Somà (Edda), Giovanni Succi, Giorgio Ciccarelli (ex Afterhours), Alessio Cavalazzi (Saytwine), Dado Bargioni, Torchio…

